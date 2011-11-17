یادواره شهدای پایگاه مقاومت بروجرد برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، یکی از استادان دانشگاه و حوزه علمیه قم ظهر پنجشنبه در این یادواره اظهار داشت: دنیا تشنه معارف ایرانی - اسلامی و فرهنگ ایثار و شهادت ایرانیان شده است.

حجت الاسلام صادقی افزود: خانواده های شهدا و متولیان امر در این بخش باید بدانند وظیفه سنگینی بر دوش دارند چون سعادت و آینده بشریت در ماندگاری یاد و خاطره شهدای کشور است.

وی ادامه داد: همه آحاد ملت ایران باید آگاه باشند که دشمنان امروز با مطرح کردن مسائل انحرافی سعی دارند که ذهن و افکار ملت ایران را نسبت به شهدا دور کنند.

این استاد دانشگاه و حوزه علمیه قم تصریح کرد: یکی از عوامل ماندگاری فرهنگ ایثار و شهادت حفظ و عمل به وصیت شهدا به عنوان یک گنجینه ارزشمند برای ملتها و نسلهای آینده کشور است.