به گزارش خبرنگار مهر، هفته هفتم مسابقات فوتبال لیگ دسته اول باشگاه‌های کشور موسوم به جام آزادگان بعدازظهر امروز پنجشنبه با برگزاری 12 بازی در گروه‌های دوگانه پیگیری شد که طی آن تیم‌های پیکان تهران، استیل آذین سمنان، شهرداری بندرعباس، فولاد یزد، داماش ایرانیان، برق شیراز، ماشین سازی تبریز و پاس همدان مقابل حریفان خود به برتری رسیدند و چهار بازی نیز با نتیجه تساوی به اتمام رسید.

پیکان تهران که در بین تیم‌های لیگ دسته اولی تا به امروز بهترین نتایج را کسب کرده است، در هفته هفتم این مسابقات نیز به پیروزی رسید. شاگردان فرهاد کاظمی امروز در ورزشگاه شهدای ساری به مصاف صنعت این شهر رفتند و موفق شدند با تحمیل شکست یک بر صفر به میزبان مازندرانی جایگاه خود را در صدر جدول رده بندی گروه "الف" رقابت‌ها استحکام بخشند. برای پیکان تهران در این دیدار خارج از خانه محمد پروین در دقیقه 4 گل زد و تیمش را به سه امتیازی شیرین رساند تا پیکانی‌ها در جدول رده بندی گروه "الف" 19 امتیازی شوند.

استیل آذین سمنان دیگر تیم پیروز دیدارهای امروز گروه "الف" مسابقات لیگ دسته اول بود. این تیم که هفته گذشته با رای انضباطی فیفا با کسر 12 امتیاز مواجه شده و به رده چهاردهم جدول سقوط کرده بود، در بازی امروز شکست 2 بر یک را به میزبان خود مس رفسنجان تحمیل کرد تا با 2 امتیاز به رده سیزدهم جدول گروه خود ارتقا یابد.

در گروه "ب" نیز تیم ماشین سازی تبریز از توقف نیروی زمینی مقابل تربیت یزد نهایت بهره را برد و با تحمیل شکست 3 بر 2 به تیم کاوه تهران 15 امتیازی شد و به صدر جدول صعود کرد. برای تیم ماشین سازی در این بازی خانگی که در ورزشگاه یادگار امام (ره) تبریز برگزار شد، حسین حسینی (15 و 52) و رسول علیزاده (19) گل زدند و هر دو تیم کاوه تهران توسط علی ابوالفتحی در دقایق 22 و 59 به ثمر رسید.

- نتایج دیدارهای روز دوم از هفته هفتم مسابقات فوتبال لیگ دسته اول باشگاه‌های کشور و جداول رده بندی گروه‌های "الف" و "ب" این رقابت‌ها به شرح زیر است:

گروه "الف":

* صنعت ساری صفر - پیکان تهران یک

* مس رفسنجان یک - استیل آذین سمنان 2

* ابومسلم مشهد صفر - شهرداری بندرعباس یک

* فولاد یزد 2 - اتکای گلستان صفر

* سایپای شمال یک - ایرانجوان بوشهر یک

* داماش ایرانیان 2 - گسترش فولاد تبریز یک

جدول رده بندی گروه "الف":

1- پیکان تهران 19 امتیاز

2- شهرداری اراک 14 امتیاز

3- شهرداری بندرعباس 13 امتیاز

4- فولاد یزد 12 امتیاز

5- ایرانجوان بوشهر 10 امتیاز

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12- پیام مخابرات شیراز 3 امتیاز

13- استیل آذین 2 امتیاز (کسر 12 امتیاز با رای فیفا)

14- مس رفسنجان یک امتیاز

گروه "ب":

* شهرداری یاسوج 2 - شیرین فراز کرمانشاه 2

* گل‌گهر سیرجان صفر - کهر زاگرس لرستان صفر

* برق شیراز 2 - نساجی مازندران یک

* ماشین سازی تبریز 3 - کاوه تهران 2

* آلومینیوم هرمزگان یک - استقلال صنعتی یک

* نفت مسجد سلیمان یک - پاس همدان 2

جدول رده بندی گروه "ب":

1- ماشین سازی تبریز 15 امتیاز

2- نیروی زمینی 13 امتیاز

3- پاس همدان 12 امتیاز - تفاضل گل 3+

4- گل گهر سیرجان 12 امتیاز - تفاضل گل 3+

5- برق شیراز 12 امتیاز - تفاضل گل 2+

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12- استقلال صنعتی 5 امتیاز - تفاضل گل 3-

13- نفت مسجد سلیمان 5 امتیاز - تفاضل گل 5-

14- کاوه تهران 3 امتیاز