210 رشته فنی در مراکز فنی و حرفه ای کرمان آموزش داده می شود

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی ابراهیمی نژاد ظهر پنج شنبه در جمع خبرنگاران گفت: با توجه به اعلام عمومی که برای بازدید از مراکز فنی و حرفه ای کشور و آشنایی بیشتر مردم با این مراکز شده است، تمام مراکز فنی استان کرمان آماده پاسخ گویی به سئوالات مردم درباره این مراکزهستند.

وی تصریح کرد: با توجه به بین المللی شدن گواهی نامه آموزش های فنی و حرفه ای و توجه خاصی که رهبری در این زمینه دارند، نیازمند اطلاع رسانی بیشتر به مردم هستیم.

ابراهیمی نژاد یادآورشد: کلیه آموزشهای فنی و حرفه ای مطابق با نیاز منطقه ای تا بین المللی طراحی شده اند و توانایی ایجاد شغل پایدار را برای افراد نیازمند شغل دارند.

وی ادامه داد: هرچه بیشتر جامعه از آموزشهای فنی حرفه ای استقبال کند مشکلات ناشی از اشتغال کاهش پیدا می کند و بسیاری گرفتاریها خود به خود برطرف می شود.

وی با اشاره به آموزش 210رشته فنی در مراکز فنی و حرفه ای استان کرمان ادامه داد: در هفته بازدید همگانی فنی و حرفه ای شعارهر ایرانی یک مهارت سرلوحه کار قرارگرفته است و برنامه مهارت آموزی و مشاوره دادن برای انتخاب مشاغل فنی جزیی از برنامه های این هفته است.

مدیر کل فنی وحرفه ای استان کرمان گفت: فنی و حرفه ای کرمان در تمامی نهادها چون پادگانها و زندانها آموزشهای خود را دایر کرده است و برخی آموزشهای مراکز فنی به گونه ای است که قبل از اتمام دوره، کارآموزان جذب بازار کار می شوند.

وی در ادامه اظهار داشت: حدود 85 درصد کارآموزان رشته های فنی و حرفه ای استان کرمان جذب بازار کار شده اند که آمار قابل قبولی است.

ابراهیمی یادآورشد: برخی از افراد دوره های آموزش فنی حرفه ای را برای تکمیل مهارت خود، دریافت مجوز کار و یا معرفی به سازمانها طی می کنند و دایره آموزشها به گونه ای است که در تمامی نقاط استان کرمان شرایط آموزش دوره های فنی مهیا و یا در دست اقدام است.

وی درباره وضعیت رشته های بین المللی نیز گفت: برخی رشته ها که در تمام دنیا اشتغال ایجاد می کنند با تایید سازمان جهانی کار گواهی نامه می گیرند و در تمام کشورها امکان اشتغال برایشان مهیاست که در استان کرمان برخی رشته های بین المللی برای افراد جویای کار در خارج از کشور نیز فراهم شده است.

وی بیان داشت: رشته هایی چون برق صنعتی، برق اتومبیل، اتومکانیک و یا لوله کشی گاز و جوشکاری با آرگون از جمله رشته های با قابلیت کار در سطح بین المللی هستند که از توجه نسبتا خوبی نیز در سطح استان کرمان برخوردارند.

ابراهیمی نژاد تاکید کرد: علیرغم طولانی بودن دوره آموزشی برخی رشته های فنی وحرفه ای استقبال بسیارخوبی از طرف مردم می شوند ولی برخی افراد با این حرف که کار و شغل در جامعه نیست آموزشهای فنی و حرفه ای را زیرسوال می برند که باید گفت با روی کار آمدن آموزشهای فنی و حرفه ای در بحث اشتغال کشور رشد خوبی را شاهد خواهیم بود.