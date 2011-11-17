نیروهای قراردادی وزارت ورزش و جوانان ساماندهی می شوند

به گزارش خبرنگار مهر، علی رسولی نژاد ظهر پنجشنبه در نشستی صمیمی با کارکنان اداره کل ورزش و جوانان استان گلستان افزود: در صورت گرفتن مجوز تکلیف نیروهای قراردادی مشخص می شود، نیروها باید ساماندهی شوند و نیروی شرکتی تنها بصورت حجمی وجود داشته باشد و بقیه نیروها قراردادی شوند.

وی ادامه داد: با ادغام سازمان ملی جوانان و اداره کل تربیت بدنی و تبدیل آن به وزارتحانه پست های جدیدی تعریف شده است که باید برای تصدی آنها مجوز دریافت شود که در سفرهای استانی مجوزهایی در یافت شد و مشکلات تا حدی رفع شد.

رسولی نژاد با اشاره به مشکلات کارکنان این اداره کل گفت: این مسائل در جلسه شورای معاونان و شورای مدیران مطرح شده ،جای تعجب است که سازمان تربیت بدنی به عنوان دستگاهی که بیشترین زحمت را می کشد مشکلاتی در این حجم زیاد دارد.

وی تاکید کرد: باید دو مجوز برای پستهای بلاتصدی و پستهای جدید گرفته شود، پست های بلاتصدی 50 درصد پستها را تشکیل می دهند که برخی از آنان توسط نیروهای قراردادی اشغال شده ولی برای جذب کامل باید مجوز گرفته شود.

رسولی نژاد افزود: پست های بلا تصدی به معنای پستهایی است که مصوب شده اند اما برای تصدی باید مجوز بگیرند.

وی تصریح کرد: چارت تشکیلاتی به زودی ابلاغ می شود، برای استانها سه معاونت ورزشی، جوانان و پشتیبانی اداری مالی در نظر گرفته شده و معاونت بانوان بصورت اداره کل امور بانوان در خواهد آمد.

رسولی نژاد افزود: در بحث رفاهیات پایین ترین حقوق در این وزارتخانه است، بودجه ها استانی شده و تا جایی که بتوانیم مسئله حقوق ها را اصلاح می کنیم.

وی افزود: اضافه کار برای ترمیم حقوق کارمند در نظر گرفته شده است،می توان با گرفتن اعتبار از استانداری در این بخش کارهایی انجام داد، حقوق کارمندان باید ترمیم شود.

وی با اشاره به زمین های بدون سند تحت اختیار تربیت بدنی گفت: هشت هزار و 400 متر زمین متعلق به تربیت بدنی شناسایی شده که تنها هزار و 400 متر از آن سند دارد.

وی تاکید کرد: پروژه جدید در استانها مورد قبول واقع نمی شود زیرا سه هزار پروژه جدید و سه هزار پروژه نیمه تمام در استانها وجود دارد، که برای اتمام ان به شش هزار و 500 میلیارد توان اعتبار نیاز است اما اعتباری که تخصیص می یابد 600 میلیارد توان برابر با یک دهم این بودجه مورد نیاز است.

وی تصریح کرد: کلنگی برای پروژه جدید به زمین نخواهد خورد مگر اینکه مطمئن باشیم معارضی ندارد، رایگان شدن پروانه ساخت اماکن ورزشی بصورت رایگان را دنبال می کنیم.

معاون امور مجلس-حقوقی و امور استانهای وارت ورزش و جوانان گفت: معافیت های مالیاتی در برنامه پنجم حذف شده است، دستگاههای وجود دارند که از تربیت بدنی ضعیف ترند اما امکانات رفاهی بیشتری دارند، در این بخش مشکل زیادی داریم.

وی با اشاره به بیمه درمانی کارکنان گفت: بیمه عام و بیمه تکمیلی وجود دارد و بیمه تکمیلی باید هم دستگاه و هم کارکنان یک بخش را بگذارند ،محدودیت هایی در قانون بوجود امده است اما راه حل هم دارد.