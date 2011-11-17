برخی در مسیر توسعه بخش بهداشت و درمان زنجان مانع ایجاد می کنند

به گزارش خبرنگار مهر، محمد رئوفی نژاد ظهر پنج شنبه در حاشیه بازدید از دانشگاه علوم پزشکی زنجان افزود: با کمال تأسف موانعی که با دست خود مسئولان، سازمان‌ها و ارگان‌ها برسر راه گسترش مراکز دانشگاه علوم پزشکی ساخته شده است، دیدگاه بسیار ناخوشایندی نسبت به حوزه برون‌سپاری علوم‌پزشکی استان زنجان ایجاد شده است که با تمهیدات اندیشیده شده باید این دیدگاه را تبدیل به احسنت کرد.

وی ادامه داد: مسئولان و مدیران ارشد دانشگاه علوم‌پزشکی نباید خود را درگیر ارائه آموزش و فعالیت درحوزه تخصصی خود کنند چرا که دغدغه اصلی مسئولان باید رسیدگی به مشکلات و موانع موجود در راه رسیدن به رتبه نمونه کشوری باشد.

رئوفی نژاد با ابراز خرسندی از عملکرد چند سال گذشته مسئولان دانشگاه علوم‌پزشکی در راستای گسترش مقاطع تحصیلی و ارتقای آن افزود: دانشگاه علوم‌پزشکی رابطه کاملاً مستقیمی با زندگی افراد جامعه دارد، لذا افزایش سطح دانش دانشجویان و نیز هیئت علمی آن، تأثیر بسزایی در افزایش سلامت جامعه خواهد داشت.

استاندار زنجان با تأکید بر عدم استقبال مناسب از ظرفیت‌های استانی، تصریح کرد: چند روز اخیر شاهد عدم رغبت و استقبال بعضی از مسئولان نسبت به افتتاح بیمارستان شهرستان ایجرود بودیم، اما تاکید دولت بر ایجاد ظرفیت و اهتمام ویژه برای کاربردی کردن آن می‌باشد، چرا که پس از به وجود آمدن یک ظرفیت مناسب و استفاده به جا از آن با یک همت ویژه شاهد به بهره‌برداری رسیدن این فرصت و ظرفیت خواهیم بود.

رئوفی‌نژاد لازمه تکمیل پروژه مسکوت مانده بیمارستان شهید بهشتی را همت و توجه عمل مسئولان دانست و افزود: امور بزرگ و مهمی از قبیل ساخت بیمارستان با نامه‌نگاری به سرانجام نخواهد رسید لذا اگر مسئولان به صورت جدی در پی مرتفع کردن مشکلات پروژه‌های مسکوت باشند، قول می‌دهم ظرف یک هفته تمامی معضلات و موانع حل شود.

استاندار زنجان افزود: درمان کامل و درست بیماران خاص، در گرو برقرار کردن ارتباط تنگاتنگ با آن‌ها است لذا تنها ارائه مجوز برای احداث مراکز بیماری‌های خاص نمی‌تواند به نیاز بیماران پاسخگو باشد، چرا که موانع و گرفتاری در راه احداث مراکز بی‌شمار است، پس تمامی دستگاه‌ها باید دست به دست هم دهند تا در کمترین زمان ممکن مشکلات زمین، اعتبار و سایر مسائل که بر سر راه خیرین و پزشکان وجود دارد رفع شود.

رئوفی نژاد با تاکید بر لزوم شکست انحصار در بخش خصوصی، اظهار کرد: طی 15 سال گذشته همواره شرکت‌هایی وجود داشته‌اند که دستگاه‌های پزشکی را با بهترین تسهیلات ارائه می‌دهند لذا باید توجه داشت که برای از بین بردن انحصار چند فرد یا سازمان در بخش خصوصی، باید از هیچ تلاشی مضایقه نکرد.

وی همچنین به موقعیت مناسب جغرافیایی استان زنجان اشاره کرد و گفت: احداث هرگونه مرکز پزشکی و درمانی در زنجان به مثابه ایجاد آن مرکز در غرب کشور است چرا که باید از مراجعه بیماران غرب کشور به پایتخت تا حد امکان جلوگیری و آنان را به استان زنجان راهنمایی کرد.