اعتیاد در میان دانش آموزان رشتخوار به صفر رسید

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا میداندار ظهر پنجشنبه در جلسه کمیسیون مبارزه با مواد مخدر رشتخوار بر توسعه فعالیت های فرهنگی در زمینه جلوگیری از گسترش اعتیاد در میان جوانان تاکید کرد.

وی افزود: با انجام اقدامات نظارتی و فرهنگی این کمیسیون، از کاهش سن اعتیاد در شهرستان جلوگیری شده است.

معاون فرماندار رشتخوار آگاه سازی خانواده ها را در پیشگیری و نیز ترک اعتیاد حایز اهمیت دانست و ادامه داد: تحقق تمام برنامه ها و رسیدن به اهداف کمیسیون، نیازمند مساعدت مسوولان استانی است.

میداندار در بخش دیگری از سخنان خود خواستار نظارت بیشتر شبکه بهداشت و درمان شهرستان بر نحوه توزیع داروهای ترک اعتیاد در داروخانه های شهرستان شد.