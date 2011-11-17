اخبار کوتاه تبلیغات اسلامی استان کردستان

به گزارش خبرنگار مهر، نمایشگاه خوشنویسی قرآن با عنوان مشق نور در قروه با حضور فرماندار، رئیس اداره تبلیغات اسلامی و مسئولان سازمان های دولتی این شهرستان افتتاح شد.

رئیس اداره تبلیغات اسلامی شهرستان قروه در مراسم افتتاح این نمایشگاه اظهار داشت: هنر خوشنویسی یکی از هنرهای اصیل ایرانی و اسلامی است که بهترین راه ابراز اندیشه، افکار و عقاید ایرانی و اسلامی بوده و توانسته فرهنگ ایرانی را به نسل های آینده به خوبی منتقل کند.

گفتمان دینی با محوریت آسیب های فرهنگی در قروه برگزار شد



به مناسبت دهه ولایت در مدارس شهرستان قروه گفتمان دینی با محوریت آسیب های فرهنگی برگزار شد.

در این گفتمان که مدرس آن حجت الاسلام مهربانی مدرس حوزه های علمیه قم بود در مورد حجاب، آسیب های اجتماعی و فرهنگی و مشکلات نوجوانان و جوانان در دوران های خاص سنی مباحثی مطرح شد و دانش آموزان سوالات خود را در قالب موضوع های مختلف بیان کرد.

لازم به ذکر است جلسه گفتمان دینی مورد استقبال نوجوانان شهرستان قروه بود و در پایان در خصوص اهمیت و کیفیت این گفتمان نیز از شرکت کنندگان نظرسنجی صورت گرفت.

استقرار و شروع فعالیت روحانیون اهل سنت در سقز



مسئول تشکل های دینی تبلیغات اسلامی سقز از استقرار روحانی بومی در این اداره خبر داد و گفت: روحانی مستقر در این شهرستان با هدف استفاده از توان و در راستای گسترش و تبین امر تبلیغ و ترویج دین فعالیت خود را آغاز کرده است.

اسماعیل گنجی اظهار داشت: در راستای گسترش و نشر معارف اسلامی مدیر کل تبلیغات اسلامی کردستان دستور طرح استقرار روحانیون اهل سنت را در شهرستان های استان کردستان صادر کرد.

وی با بیان اینکه هم اکنون دو نفر از روحانیون بومی شهرستان سقز به نام های "حاج ماموستا محمود ابن الخیاط" و "ماموستا عبدالرحمان کرمی" جهت فعالیت های فرهنگی و دینی و پاسخ گویی به سئوالات مردم روزانه در محل تبلیغات اسلامی شهرستان سقز حضور دارند.