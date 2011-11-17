به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله محمدرضا مهدوی کنی امروز پنجشنبه درهمایش بزرگ جبهه متحد اصولگرایان که در مدرسه عالی مطهری در حال برگزاری است، با اشاره به فعالیت جامعتین در عرصه انتخابات گفت: اگر شاهد فعالیت جامعه روحانیت مبارز و جامعه مدرسین حوزه علمیه قم هستیم به خاطر احساس مسئولیت در عرصه سیاسی کشور است. البته امام خمینی (ره) همواره به وجود روحانیت در عرصه سیاسی کشور تاکید می کردند، ضمن آنکه بنیانگذار انقلاب اسلامی همواره همگان را به حفظ وحدت و برادری توصیه می کردند.

وی گفت: امام خمینی (ره) در روزهای آخر عمر خود خطاب به مسئولان خاطر نشان کردند که این انقلاب راه خود را باز کرده است اما به شرطها و شروطها که یکی از آن شروط حفظ وحدت و همدلی است.

رئیس مجلس خبرگان رهبری با بیان اینکه تاکید بر وحدت به معنای یکی شدن نیست، افزود: منظور ما از وحدت، وحدت سیاسی است یعنی اینکه در مسائل سیاسی وحدت کنیم و دور هم جمع شویم.

دبیر کل جامعه روحانیت مبارز در ادامه سخنانش با بیان اینکه روحانیت همواره در عرصه سیاسی کشور حضور دارند، ادامه داد: در این دوره افرادی مواردی را مطرح کرده اند مبنی بر اینکه که چرا فقط در این دوره روحانیت وارد عرصه سیاسی شده اند، در صورتیکه از اول انقلاب تا کنون روحانیت همواره در عرصه های سیاسی کشور حضور داشته است.

وی افزود: بنده از رجال سیاسی هستم و همواره در عرصه سیاسی حضور دارم حال می خواهد شما دوست داشته باشید یا دوست نداشته باشید.

رئیس مجلس خبرگان رهبری خاطر نشان کرد: امام خمینی (ره) معتقد بودند که در مجلس و قوه قضائیه باید روحانیت نقش تاثیرگذاری را ایفا کند. از این رو باید روحانیت نقش تاثیرگذاری را در مجلس ایفا کند و اگر این حضور در قوه مقننه دیده نشد آن مجلس مجلس اسلامی انقلابی نیست.

آیت الله مهدوی کنی حفظ وحدت و اتحاد در جامعه و در بین اصولگرایان را امری لازم و ضروری دانست و با بیان اینکه اگر باهم باشیم دشمن هیچ غلطی نمی تواند بکند، افزود: توصیه دوستان علما و نیروهای حزب الهی حفظ وحدت و اتحاد است، البته باید خرده گلگی ها را کنار گذاشت، ضمن آنکه اینگونه احساس کردم که رهبر معظم انقلاب نیز معتقدند که باید این خرده گیری ها را کنار گذاشت.

وی خطاب به شرکت کنندگان دراین همایش گفت: بنده فقط در بین شما حاضر شده ام که بگویم در صحنه هستم با این سن و سال و با بیماری هایی که دارم در صحنه حضور پیدا کرده ام.

دبیر کل جامعه روحانیت مبارز در ادامه سخنانش گفت: ما همواره طرفدار عدل هستیم و مقابل دشمن ایستادگی می کنیم، البته باید در داخل کشور وحدت را حفظ کنیم تا بتوانیم با وحدت و همدلی انتخاباتی باشکوه را رقم بزنیم.

وی همچنین حضور افراد مختلف را در مجلس لازم و ضروری دانست و گفت: معتقدم باید افراد مختلف با تخصص های مختلف وارد مجلس شوند چرا که این مجلس است که بر عملکرد دستگاه ها به خصوص دولت نظارت می کند و قوانین مختلفی را تصویب می کند.

آیت الله مهدوی کنی در پایان سخنانش به حضور بانوان در همایش اصولگرایان را به فال نیک گرفت و گفت: خواهران نقش تأثیرگذاری را در جامعه اسلامی ایفا می کنند از این رو باید از حضور آنها در این گردهمایی بزرگ تشکر کنم.