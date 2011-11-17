در صورت وقوع جنگ با اسرائیل همکاری نمی کنیم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از هافینگتون پست، بنا بر اعلام وزارت دفاع کانادا همکاری های نظامی با اسرائیل جزو مفاد توافقات این کشور با رژیم صهیونیستی نیست.

بر این اساس، در صورتی که رژیم صهیونیستی وارد جنگی در منطقه شود، کانادا با این رژیم همکاری نظامی نخواهد کرد. این مطلب پس از ادعاهای مقامات اسرائیلی در مورد برنامه هسته ای ایران و فرافکنی های تل آویو درباره حمله نظامی به این کشور اعلام می شود.

این در حالی است که صهیونیستها با هدف افزایش فشارهای بین المللی به ایران در حال رایزنی با همپیمانان غربی خود از جمله کانادا است. گفتنی است دولت کانادا تا کنون همکاری های نزدیکی در زمینه های دفاعی با تل آویو داشته است.