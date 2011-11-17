1470 میلیون تومان به مسکن مدجویان کمیته امداد البرز تخصیص یافت

مصطفی حاج صفرعلی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: این اعتبار از محل اعتبارهای دور سوم سفر رئیس جمهور و اعضای هیئت دولت و نیز منابع امدادی تامین و هزینه می شود.

وی ادامه داد: سهم امداد در خصوص تامین مسکن مددجویان شهری از محل مشارکت خیران، آورده مددجو و خانواده ها تامین می شود.

رئیس اداره مسکن و ساختمان کمیته امداد البرز بیان کرد: 490 واحد مسکونی شهری تخصیصی در دور سوم سفرهای استانی دولت به استان البرز، ویژه محرومان تحویل خانواده های نیازمند می شود.

این مسئول یادآور شد: کمیته امداد استان البرز 490 واحد مسکونی را طی دو سال برای اسکان محرومان و نیازمندان فاقد مسکن در این استان تعهد کرده است.

حاج صفرعلی اضافه کرد: در این راستا تعداد 245 واحد مسکونی در سال جاری و 245 واحد دیگر در سال آینده به محرومان واگذار خواهد شد.

رئیس اداره مسکن و ساختمان کمیته امداد البرز مسکن در خصوص تامین مسکن برای مددجویان افزود: بر این اساس اعتباری در حدود یک میلیارد و چهارصد و هفتاد میلیون تومان بابت خرید یا احداث واحد هایمسکونی برای مددجویان شهری استان البرز در نظر گرفته شده است.