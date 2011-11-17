خانه مهر برای بازنشستگان بروجرد احداث می شود

سجاد معین در این رابطه در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به پروژه های عمرانی و مشارکتی آموزش و پرورش با شورای اسلامی و شهرداری بروجرد اظهار داشت: زمانی می توانیم در آسایش زندگی کنیم که وضعیت شهر از هر لحاظ مناسب باشد و تا زمانی هم شهر به آبادانی نرسد احساس آرامش نخواهیم کرد.

وی در خصوص ساخت خانه مهر برای بازنشستگان فرهنگی شهر نیز ادامه داد: اگر شهرداری زمینی را در اختیار سازمان بازنشستگان قرار بدهد می توانیم در یک پارکی که فضای بیشتری دارد نسبت به احداث خانه مهر اقدام کنیم.

معاون استاندار لرستان و فرماندار ویژه بروجرد یادآور شد: برای ساخت خانه مهر بازنشستگان بروجرد پارک رسالت بهترین گزینه است که شورای شهر و شهرداری با همکاری آموزش و پرورش می توانند خانه مهر را در آنجا برای آسایش و رفاه حال بازنشستگان احداث کنند.