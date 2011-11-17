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۲۶ آبان ۱۳۹۰، ۱۶:۰۴

رسول خوروش:

سپاهان مقابل پرسپولیس از پیش برنده نیست/ دیدار سنگینی خواهد بود

سپاهان مقابل پرسپولیس از پیش برنده نیست/ دیدار سنگینی خواهد بود

اصفهان - خبرگزاری مهر: سرپرست تیم سپاهان گفت: اگرچه پرسپولیس در شرایط بحرانی به مصاف تیم سپاهان می‌آید اما تیم ما در این دیدار از پیش برنده نیست و بازی سختی مقابل پرسپولیس در پیش دارد.

رسول خوروش در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه بازی روز شنبه سپاهان دیدار آسانی برای هیچ یک از دو تیم نیست، تصریح کرد: به نظر من این دیدار بازی سختی برای دو تیم است و هر دو تیم در این مسابقه شرایط سختی خواهند داشت.

وی ادامه داد: به نظر من این بازی دیدار سنگینی برای دو تیم است و با توجه به اینکه بازیکنان جوان پرسپولیس انگیزه بسیاری برای این مسابقه دارند، شرایط برای سپاهان در این دیدار بسیار دشوار خواهد بود.

سرپرست سپاهان تصریح کرد: پرسپولیسی‌ها در این دیدار از بازیکنان جوان خود استفاده می‌کنند و این بازیکنان جوان انگیزه بسیاری مقابل سپاهان دارند و اگرچه چند ستاره این تیم مقابل تیم ما بازی نمی‌کنند اما این مسئله تاثیری در عملکرد آنها نمی‌گذارد.

وی اضافه کرد: تیم ما شرایط خوبی دارد و بازیکنان ما برای پیروزی به مصاف پرسپولیس می‌روند و مطمئنم این بازی دیدار خوبی برای دو تیم خواهد بود.

دیدار تیم‌های سپاهان و پرسپولیس از ساعت ۱۶:۲۰ روز شنبه در ورزشگاه آزادی تهران برگزار می‌شود.

کد مطلب 1462232

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