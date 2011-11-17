سپاهان مقابل پرسپولیس از پیش برنده نیست/ دیدار سنگینی خواهد بود

رسول خوروش در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه بازی روز شنبه سپاهان دیدار آسانی برای هیچ یک از دو تیم نیست، تصریح کرد: به نظر من این دیدار بازی سختی برای دو تیم است و هر دو تیم در این مسابقه شرایط سختی خواهند داشت.

وی ادامه داد : به نظر من این بازی دیدار سنگینی برای دو تیم است و با توجه به اینکه بازیکنان جوان پرسپولیس انگیزه بسیاری برای این مسابقه دارند، شرایط برای سپاهان در این دیدار بسیار دشوار خواهد بود .

سرپرست سپاهان تصریح کرد : پرسپولیسی‌ها در این دیدار از بازیکنان جوان خود استفاده می‌کنند و این بازیکنان جوان انگیزه بسیاری مقابل سپاهان دارند و اگرچه چند ستاره این تیم مقابل تیم ما بازی نمی‌کنند اما این مسئله تاثیری در عملکرد آنها نمی‌گذارد .

وی اضافه کرد : تیم ما شرایط خوبی دارد و بازیکنان ما برای پیروزی به مصاف پرسپولیس می‌روند و مطمئنم این بازی دیدار خوبی برای دو تیم خواهد بود .