سرانه مطالعه لرستانیها 80 دقیقه است/ رتبه ششم در روزنامه خوانی

رضا دریکوند در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به وضعیت لرستان در زمینه مطالعه اظهار داشت: در این راستا شورای فرهنگ عمومی کشور نسبت به تهیه آمار مطالعه در استانها مختلف کشور اقدام کرده است.

دریکوند با تاکید بر اینکه در تهیه این آمار مسئولان استان هیچ دخل و تصرفی نداشته اند، عنوان کرد: آمار کتابخوانی و مطالعه استانهای مختلف کشور در قالب کتابچه ای منتشر شده است.

وی عنوان کرد: مطابق این آمار سرانه مطالعه کتابهای غیردرسی چاپی در استان لرستان 15 دقیقه و 30 ثانیه است که لرستان در این زمینه در جایگاه دوازدهم کشور قرار دارد.

مدیر کل کتابخانه های عمومی استان لرستان ادامه داد: این در حالیست که میزان مطالعه کتب غیردرسی در فضای مجازی در استان لرستان سه دقیقه و 34 ثانیه است که در این بخش نیز لرستان در میان سایر استانهای کشور در رتبه سوم قرار دارد.

دریکوند افزود: همچنین سرانه مطالعه ادعیه و قرآن در میان افراد باسواد لرستانی 14 دقیقه و 20 ثانیه است که در این زمینه استان لرستان در رتبه هشتم کشور قرار دارد.

وی تصریح کرد: سرانه مطالعه روزنامه در استان لرستان برای افراد باسواد 46 دقیقه و 11 ثانیه است که در این زمینه نیز لرستان جایگاه ششم کشور را به خود اختصاص داده است.

مدیر کل کتابخانه های عمومی استان لرستان به میانگین سرانه مطالعه در کشور اشاره کرد و بیان داشت: سرانه مطالعه کتابهای غیردرسی چاپی در کشور 15 دقیقه و 29 ثانیه و کتب غیردرسی در فضای مجازی 2 دقیقه و 29 ثانیه است.

دریکوند افزود: همچنین سرانه مطالعه ادعیه و قرآن در میان افراد باسواد ایرانی 12 دقیقه و 7 ثانیه و سرانه مطالعه روزنامه در کشور 39 دقیقه و 27 ثانیه است که استان لرستان در همه بخش های یاد شده بالاتر از میانگین قرار دارد.

مدیر کل کتابخانه های عمومی استان لرستان با اشاره به تعداد کتابخانه های فعال در استان لرستان اظهار داشت: در حال حاضر 55 کتابخانه نهادی و مشارکتی در استان لرستان فعال است که از این تعداد 30 کتابخانه نهادی است.

دریکوند افزود: همچنین در حال حاضر 50 هزار نفر عضو کتابخانه های عمومی استان لرستان هستند.

وی یادآور شد: در حال حاضر 504 هزار و 630 جلد کتاب در کتابخانه های استان موجود است که از این تعداد 399 هزار و 753 جلد در کتابخانه های نهادی وجود دارد.