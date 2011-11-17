به گزارش خبرنگار مهر، ذوب‌آهن که در هفته دوازدهم مسابقات لیگ برتر مقابل شهرداری تبریز به تساوی صفر بر صفر دست یافت، در حالی در یک دیدار خانگی به مصاف نفت آبادان می‌رود که منصور ابراهیم‌زاده نمی‌خواهد مغلوب تفکرات پیروانی شود .

ذوب‌آهن بعد از حذف ناباورانه از لیگ قهرمانان آسیا شرایط خوبی ندارد؛ تیم اصفهانی که در هفته‌های گذشته با مشکلات مالی دست و پنجه نرم می‌کند اصلا نمی‌خواهد این بی‌پولی‌ها در کار فنی تیم تاثیر بگذارد اما چه قبول کنیم و چه نه تاثیر این مشکلات در عملکرد بازیکنان ذوب‌آهن طی هفته‌های گذشته کاملا مشخص است .

تیم ابراهیم‌زاده که فصل گذشته در ورزشگاه فولادشهر ۶ گل وارد دروازه تیم نفت آبادان کرد، در بازی فردا از این حیث انگیزه قابل توجهی خواهد داشت .

ذوبی‌ها که در این دیدار همچون بازی‌های گذشته خود قاسم حدادی‌فر را در اختیار ندارند، باید با کنترل شرایط بازی، خود را به صدر جدول نزدیک کنند و منتظر وعده‌های مسئولان برای هفته‌های آینده باشند .

دیدار تیم‌های سپاهان و پرسپولیس که حساس‌ترین دیدار هفته سیزدهم لیگ برتر به شمار می‌رود نیز روز شنبه در ورزشگاه آزادی تهران برگزار می‌شود .

دیدار تیم‌های ذوب‌آهن و نفت آبادان از ساعت 15:15 روز جمعه در ورزشگاه فولادشهر اصفهان برگزار می‌رود.