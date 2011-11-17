تشخیص راه حق و دفاع به موقع وظیفه اصلی بسیجیان است

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ سید مهدی رضویان ظهر پنج شنبه در نشست خبری ستاد بزرگداشت هفته بسیج استان قم که در ساختمان سپاه معاونت بسیح مساجد و محلات استان برگزار شد، اظهار داشت: ‌ تشخیص راه حق، دفاع به موقع و احساس تکلیف و شجاعت از جمله وظایف مهم هر بسیجی به شمار می‌رود.



وی اظهار داشت: ۳۱ شهریور ماه سال ۵۹ شاهد هجوم و حمله کشور عراق با پشتوانه همه کشورهای شرق و غرب به ایران بودیم که در آن زمان تنها ۱۰ ماه از شکل گیری بسیج می‌گذشت اما مشاهده کردیم که بسیج و نیروهای مردمی چگونه عاشقانه با فرمانربرداری از رهنمودهای امام راحل در صحنه حضور پیدا کردند.



معاون هماهنگ کننده سپاه علی ابن ابیطالب (ع) استان قم گفت: بعد از گذشت هشت سال جنگ تحمیلی کشور عراق علاوه بر پشتوانه مادی از سوی کشورهای مختلف اما نتوانست به نتیجه برسد و اگر بسیج در آن زمان نبود قطعاَ وضعیت متفاوت و جنگ دچار مشکلات اساسی می‌شد.



وی با بیان اینکه در آن زمان بر تجهیزات موجود سازماندهی کامل و اطلاعات نظامی کامل وجود نداشت اظهار کرد: به نوعی با ایثارگری و فداکاری نیروی‌های مردمی، بسیج و سپاه معجزه‌ای رخ داد و انقلاب اسلامی ایران به پیروزی رسید.



رضویان ابراز داشت: برخی از افراد تصور می‌کردند که بعد از جنگ ماموریت بسیج تمام شده است اما امام راحل دستور دادند که بسیج باید با تمام قدرت به ماموریت خود ادامه دهد.



بسیج نباید منحصر به ایران باشد



معاون هماهنگ کننده سپاه علی ابن ابیطالب (ع) استان قم با بیان اینکه بسیج نباید منحصر به ایران باشد، اضافه کرد: امیدوارم در آینده بسیج برای تمامی مستضعفان و ملت مسلمان جهان الگو باشد.



وی با اشاره به سخنان مقام معظم رهبری مبنی بر اینکه افرادی که دل در گرو انقلاب دارند و اصول ما را قبول دارند بسیجی هستند، اظهار داشت: ‌رهبر معظم انقلاب تعبیر از بسیج ده‌ها میلیونی در کشور کرده‌اند.



رضویان گفت: ‌فتنه سال ۷۸ و همچنین ۸۸ علی رغم عوام فریبی با حضور به موقع بسیجیان برچیده شد بنابراین بسیجیان همواره خود را در حال جهاد بدانند و باید روحیه جهادی و انقلابی با توجه به شرایط خاص حفظ شود.