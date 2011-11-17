شهرداری سقز در کشور برتر شد/کسب شش لوح تقدیر و تندیس نمایشگاه شهرداری ها

شهردار سقز در گفتگو با خبرنگار مهر و با اشاره به کسب عنوان برتر در نمایشگاه توانمندی شهرداری های سراسر کشور بیان کرد: در این نمایشگاه چهار روزه که با شرکت 350 شهرداری از سراسر کشور برگزار شد، شهرداری های شرکت کننده در حوزه های مختلف توانمندی های خود را به نمایش گذاشتند.

عثمان رحیمی بیان کرد: در روز اختتامیه این جشنواره و به دلیل فعالیت های بسیار خوب صورت گرفته توسط شهرداری سقز، علاوه بر اهدای تندیس ویژه نمایشگاه در شش بخش نیز لوح تقدیر به شهرداری سقز اهدا شد.

وی بیان کرد: شهرداری سقز توانست در این نمایشگاه در حوزه های عمران شهری، حمل و نقل عمومی، امور فرهنگی، سرمایه گذاری بخش خصوصی، شهرداری الکترونیک و غرفه آرایی شش لوح تقدیر را کسب کند که کسب این عناوین در استان کردستان برای اولین بار و بی سابقه است.

شهرداری سقز با اشاره به استقبال بسیار خوب مردم و بازدیدکنندگان از غرفه شهرداری سقز در جریان برگزاری این نمایشگاه چهار روزه در تهران یادآور شد: در ایام برگزاری نمایشگاه علاوه بر اقشار مختلف مردم شماری از مدیران کشوری و استانی نیز از غرفه شهرداری سقز بازدید کردند.

رحیمی گفت: در مراسم پایانی نمایشگاه توانمندی شهرداری های سراسر کشور، گروه مولودی خوانی و دف نوازی شهرداری سقز برنامه ای جالب را اجرا کرد که این برنامه با استقبال حاضران و شرکت کنندگان قرار گرفت.

وی در پایان افزود: بر اساس تصمیم اتخاذ شده از سوی متولیان برگزاری این نمایشگاه و به دلیل اقدامات صورت گرفته یک دستگاه وانت بار به شهرداری سقز اهدا شد.

همچنین در جریان برگزاری این نمایشگاه شهرداری های بانه و بیجار توانستند لوح تقدیر کسب کنند.