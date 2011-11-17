اعدام عاملان انفجار حرمین عسکریین/ خشونتها 16 کشته و زخمی به جاگذاشت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه السومریه، یک منبع در پلیس استان نینوی اعلام کرد بر اثر انفجار بمبی در غرب و جنوب موصل دو نفر از نیروهای پلیس زخمی شدند.

از سوی دیگر "قاسم عطا" سخنگوی عملیات بغداد گفت : انفجار رخ داده در کوی" المرتضی" در "المحمودیه" بغداد، ناشی از انفجار خودروی بمبگذاری بود که چهار غیر نظامی زخمی شدند.

شورای عالی قضایی عراق هم اعلام کرد دادگاه جنایی برای دو نفر از اعضای القاعده به اتهام فعالیتهای ضد امنیتی حکم حبس ابد صادر کرده است.

از سوی دیگر منابع وابسته به پلیس عراق بیان کردند: بر اثر انفجار خودروی بمبگذاری شده در نزدیکی مقر پلیس عراق در جنوب بغداد یک نفر کشته و چهار نفر دیگر زخمی شدند.

در تحولی دیگر، منابع وابسته به پلیس استان نینوی از کشته شدن یک غیر نظامی در اثر انفجار خودروی بمبگذاری در منطقه "الزهور" در شمال موصل خبر دادند.

از سوی دیگر بر اثر انفجار در منطقه "وادی حجر" در جنوب موصل نیز "جبار رشید" سرگرد پلیس عراق و یک غیر نظامی کشته شدند.

یک منبع وابسته به پلیس عراق نیز اعلام کرد: جاسازی بمب در زیر یک دستگاه خودروی حامل کپسول گاز سبب منفجر شدن آن در منطقه "خوزماتو" در شرق تکریت و کشته شدن راننده آن شد.

منابع وابسته به پلیس عراق بیان کردند: بر اثر تیراندازی افراد مسلح به مدیر امور قراردادهای وزارت دفاع در منطقه "العدل" در غرب بغداد، وی به شدت زخمی شد.

خبر دیگر اینکه وزارت دادگستری عراق اعلام کرد: احکام اعدام یازده نفر(که یک زن و یک تونسی در میان آنهاست)از عاملان جنایت تروریستی حمله به حرمین امامان عسکریین(ع) اجرا شد.

انفجار در حرمین عسکریین در فوریه سال 2006 به گنبد طلایی این مکان مقدس که 68 متر ارتفاع دارد، آسیبهای فراوانی وارد آورد. همچنین این انفجار سبب آغاز موجی از اعمال خشونت آمیز در نقاط مختلف عراق شد.

سرانجام در ژوئن سال 2007 دو گلدسته این حرم نیز هدف حملات تروریستی قرار گرفت.