خودکفایی و اشتغال خانواده های تحت حمایت اساسی ترین هدف کمیته امداد البرز است

علی اصغر شیری در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: لازمه رسیدن به خودکفایی خانواده های تحت حمایت، ایجاد تفکر کارآفرینی با ارائه بسته های لازم علمی و نظری است و این امر اهمیت فراوانی دارد.

وی در ادامه از معرفی بیش از 700 مددجوی تحت حمایت و نیازمند غیر تحت حمایت به کاریابیهای استان خبرداد و این امر را در راستای امر مهم اشتغالزایی دانست.

این مسئول اضافه کرد: این تعداد مددجوی تحت حمایت و نیازمندان غیر تحت حمایت کمیته امداد از ابتدای سال جاری تاکنون به کاریابی از طریق کاریابیها به واحدهای مربوطه معرفی شده اند.

معاون خودکفایی و اشتغال کمیته امداد امام خمینی (ره) استان البرز بیان کرد: این واحدها در زمینه های تولیدی، خدماتی و صنعتی استان البرز فعالیت می کنند.

شیری یادآور شد: کمیته امداد طرح شناسایی مددجویان مستعد کار را اجرا می کند و زمینه ها و شرایط این امر فراهم می شود.

معاون خودکفایی و اشتغال کمیته امداد امام خمینی (ره) استان البرز افزود: کمیته امداد از طریق اجرای طرح شناسایی مددجویان مستعد کار سعی دارد ضمن ایجاد اشتغال، زمینه استقلال خانواده ها را نیز فراهم کند.