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۲۶ آبان ۱۳۹۰، ۱۶:۱۶

شیری در گفتگو با مهر:

خودکفایی و اشتغال خانواده های تحت حمایت اساسی ترین هدف کمیته امداد البرز است

خودکفایی و اشتغال خانواده های تحت حمایت اساسی ترین هدف کمیته امداد البرز است

کرج - خبرگزاری مهر: معاون خودکفایی و اشتغال کمیته امداد امام خمینی (ره) استان البرز گفت: خودکفایی و اشتغال خانواده های تحت حمایت، اساسی ترین هدف این نهاد است و تحقق این هدف دنبال می شود.

علی اصغر شیری در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: لازمه رسیدن به خودکفایی خانواده های تحت حمایت، ایجاد تفکر کارآفرینی با ارائه بسته های لازم علمی و نظری است و این امر اهمیت فراوانی دارد.

وی در ادامه از معرفی بیش از 700 مددجوی تحت حمایت و نیازمند غیر تحت حمایت به کاریابیهای استان خبرداد و این امر را در راستای امر مهم اشتغالزایی دانست.

این مسئول اضافه کرد: این تعداد مددجوی تحت حمایت و نیازمندان غیر تحت حمایت کمیته امداد از ابتدای سال جاری تاکنون به کاریابی از طریق کاریابیها به واحدهای مربوطه معرفی شده اند.

معاون خودکفایی و اشتغال کمیته امداد امام خمینی (ره) استان البرز بیان کرد: این واحدها در زمینه های تولیدی، خدماتی و صنعتی استان البرز فعالیت می کنند.

شیری یادآور شد: کمیته امداد طرح شناسایی مددجویان مستعد کار را اجرا می کند و زمینه ها و شرایط این امر فراهم می شود.

معاون خودکفایی و اشتغال کمیته امداد امام خمینی (ره) استان البرز افزود: کمیته امداد از طریق اجرای طرح شناسایی مددجویان مستعد کار سعی دارد ضمن ایجاد اشتغال، زمینه استقلال خانواده ها را نیز فراهم کند.

 
کد مطلب 1462240

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