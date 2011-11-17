دیدار سه هزار و 625 نفر از مردم تهران با رئیس جمهور

محمد فیضی در گفتگو با خبرنگار مهر، افزود: رئیس جمهور، اعضای هیئت دولت، استاندار و فرماندار تهران به همراه مدیران کل نهادها و ارگانهای استان صبح امروز پاسخگوی این تعداد از مردم بوده و مشکلات آنها را رسیدگی کردند.

وی تأکید کرد: در این دیدارهای چهره به چهره که در دو طبقه از ساختمان شهید کلانتری راه آهن جمهوری اسلامی ایران واقع در میدان راه آهن و حریم منطقه 11 انجام شد، جمعی از معاونان وزرا و مسئولان نهادها و ارگانهای کشور نیز حضور داشتند.

مشاور استاندار تهران ادامه داد: دیدار رئیس جمهور و اعضای هیئت دولت با مردم تهران در راستای پنجمین سفر از دور چهارم سفرهای استانی هیئت دولت به استانهای کشور انجام شد.

وی یادآور شد: این دیدارهای چهره به چهره طبق پیش بینی های به عمل آمده تا دهه مبارک فجر ادامه خواهد یافت و رئیس جمهور و هیئت دولت به مشکلات و مسائل مردم استان تهران رسیدگی خواهند کرد.