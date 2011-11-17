جریمه 600 یورویی برای عامل حمله به رئیس جمهوری آلمان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اشپیگل، دادگاه ایالتی در شهر فرانکفورت آلمان مرد 49 ساله ای را در اتهام بی احترامی به شخص اول کشور مقصر شناخته و به پرداخت 600 یورو جریمه نقدی محکوم کرد.

وی در ماه آوریل "کریستین وولف" رئیس جمهوری و یکی از وزیران ایالت هسن را در مقابل پارلمان این ایالت با تخم مرغ مورد حمله قرار داده بود.

این دادگاه همچنین اتهامات دیگر این فرد مبنی بر توهین، ایراد ضرب و جرح و خسارت به افراد مورد حمله را رد کرد. فرد مذکور علت این اقدام اعتراضی خود را وجود بی عدالتی در دستگاه قضایی آلمان و صدور حکم ناعادلانه علیه وی در سالهای گذشته عنوان کرد.

گفتنی است کریستین وولف از حزب حاکم اتحادیه دموکرات مسیحی آلمان، سال گذشته به دنبال استعفای "هورست کهلر" رئیس جمهوی وقت آلمان به دلیل اظهارات انتقاد برانگیزش در مورد افغانستان به این سمت انتخاب شد.