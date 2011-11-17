به گزارش خبرنگار مهر، با وجود اینکه مسئولان تیم اصفهانی در روزهای گذشته تلاش بسیاری برای برطرف کردن مصدومیت سید محمد حسینی و سینا عشوری کردند اما این دو بازیکن نمی‌توانند در بازی بازی روز جمعه مقابل نفت آبادان به میدان بروند.

در حال حاضر سید محمد حسینی و سینا عشوری، دو بازیکن مصدوم ذوب‌آهن هستند اما و قاسم حدادی‌فر هم که به مدت 2 ماه از میادین فوتبال دور شده، سومین مصدوم ذوب‌آهن به شمار می‌رود.

خبرها حاکی از آن است که مصدومیت فلیپ آلوز دسوزا برطرف شده و این بازیکن مشکلی برای بازی کردن ندارد.