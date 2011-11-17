  1. استانها
  2. بوشهر
۲۶ آبان ۱۳۹۰، ۱۷:۰۱

راستگو:

13 میلیمتر باران در دیلم بارید

13 میلیمتر باران در دیلم بارید

بوشهر - خبرگزاری مهر: کارشناس هواشناسی بوشهر گفت: سامانه بارش زایی که ظهر چهارشنبه استان را تحت تاثیر قرار داد دیشب و صبح امروز باعث بارش رحمت خداوند در دیلم شد.

زهرا راستگو در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: دیلمیها از دیشب تا صبح شاهد بارش 13.2 میلیمتر باران بودند.

وی با بیان اینکه بر اساس آخرین نقشه های پیش یابی آب و هوایی، سامانه باران زایی وارد استان بوشهر شده است، افزود: پیش بینی می شود این سامانه تا یکشنبه در استان فعال باشد و موجب بارش های رگباری همراه با رعد و برق و وزش باد شود .

کارشناس هواشناسی بوشهر با بیان اینکه مناطق شمالی و مرکزی استان بیشترین سهم را از این بارشها خواهند داشت، گفت: آب و هوای کنونی استان بوشهر نیمه ابری تا تمام ابری همراه با بارش باران و گاهی رگبار و رعد و برق است.

کد مطلب 1462248

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها