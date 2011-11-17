فرهنگ سازی مصرف بهینه آب با آموزش دانش آموزان تسریع می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، رضا پوررجب در سومین جشنواره فراگیری نخستین واژه "آب" در مدارس در خصوص برگزاری برنامه های زنگ آب در مدارس ابتدایی گفت: با توجه به اهمیت تداوم آموزش و فرهنگ سازی در خصوص اصلاح مصرف آب و تبیین راهکارهای صحیح مصرف آب در بین کودکان، خانواده ها و مربیان امسال نیز این جشنواره همزمان در سراسر کشور در کلیه مدارس مقاطع ابتدایی برگزار و زنگ مصرف بهینه آب همه مدارس مقطع ابتدایی دخترانه و پسرانه در آذربایجان شرقی نیز به صدا در می آید و دانش آموزان عزیز همراه با برنامه های شاد و متنوع با فرهنگ مصرف درست و بهینه آب آشنا می شوند.

پوررجب با اشاره به اثرات مثبت برگزاری این جشنواره گفت: برگزاری این گونه جشنواره ها اثرات مثبتی از جمله افزایش و ارتقای سطح آگاهی کودکان در ارتباط با نقش و اهمیت آب در زندگی، آموزش کودکان برای آشنایی بیشتر با مفاهیم صرفه جویی و اصلاح الگوی مصرف آب ، انتقال مفاهیم آموزش داده شده به خانواده ها از طریق دانش آموزان، نهادینه کردن فرهنگ صحیح مصرف بهینه آب و افزایش روحیه مشارکت پذیری و رابطه کودکان با اولیا و معلمان عزیز با مجموعه آب و فاضلاب و برجسته کردن و نقش آنها در حفظ منابع آب و مصرف صحیح آن دارد.

مدیر عامل آبفای استان آموزش در دوره ابتدایی را جهت نهادینه کردن رعایت الگوی مصرف آب بسیار حائز اهمیت دانست و گفت: امیدواریم با همکاری آموزش و پرورش بتوانیم در فرهنگ سازی این گونه امور بیش از پیش موفق باشیم.

رضا پوررجب در ادامه صرفه جویی در مصرف آب و رعایت الگوی مصرف را مورد تاکید قرار داد و از شهروندان در خواست کرد توصیه های شرکت آب و فاضلاب استان را جدی بگیرند تا در خصوص آب مصرفی دچار مشکل نشوند.

گفتنی است، امسال برای سومین سال پیاپی زنگ مصرف بهینه آب سه هزار و 200 مدرسه در مقاطع ابتدایی آذربایجان شرقی در راستای امضا تفاهم نامه مشترک مابین شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور و وزارت آموزش و پرورش و در جهت ترویج فرهنگ صحیح مصرف برای بیش از 270 هزار دانش آموز دختر و پسر نواخته شد.