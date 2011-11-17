56 هنرمند در اختتامیه جشنواره هنر و ادبیات دینی تحلیل شدند

به گزارش خبرنگار مهر، ظهر پنج شنبه و با حضور جمعی از مسئولان کشوری و استانی و در محل مجتمع فرهنگی و هنری فجر سنندج، مراسم اختتامیه جشنواره کشوری هنر و ادبیات دینی و پژوهشی برگزار و طی آن از 56 هنرمند، دانشجو و استاد برگزیده در حوزه های مختلف فرهنگی، پژوهشی و دینی کشور تجلیل شد.

رئیس پژوهشکده قرآن و عترت دانشگاه ازاد اسلامی کشور در مراسم اختتامیه این جشنواره اظهار داشت: مهرماه سال گذشته دو هزار و 749 اثر برای شرکت در این جشنواره ارسال شده بود که در شهریورماه سال جاری داوری آثار به اتمام رسید و در مراسم امروز از برگزیدگان تقدیر به عمل آمد.

محمد رضا آرام با اشاره به مشارکت بسیار خوب صورت گرفته از سوی دانشجویان و اساتید برای حضور در این جشنواره کشور بیان کرد: از دو هزار 749 اثری که از مناطق هفده گانه دانشگاه آزاد به این جشنواره ارسال شده بود 788 اثر هنری، 969 پژوهشی و 992 اثر ادبی دینی بودند.

معاونت دانشجویی دانشگاه آزاد واحد سنندج نیز در بخش دیگری از مراسم پایانی این جشنواره از هنر به عنوان تاثیرگذارترین و ماندگارترین ابزار فرهنگی نام برد و گفت: این ابزار اگر در مسیر توسعه بشر قرار گیرد می تواند رسالت خطیری را ایفا کند و موجب توسعه جامعه بشری شود.

عطا الله شاکریان هنرمند متعهد را کسی دانست که با آموزه ها و مولفه های دینی آشنایی داشته باشد و آن را در خلق آثار هنری خود به کار بگیرد و افزود: انتظار می رود که با برگزاری مراسم های این چنین زمینه برای توجه بیشتر به هنر و ادبیات دینی در استان کردستان فراهم شود.

وی در بخش پایانی سخنان خود عنوان کرد: برگزاری این جشنواره می تواند زمینه مناسبی برای رشد آموزه های دینی در قالب آثار هنری باشد و در عین حال می تواند بر فضای دانشگاه ها نیز تاثیر به سزای داشته باشد.