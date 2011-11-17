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۲۶ آبان ۱۳۹۰، ۱۶:۲۲

در ۶ ماهه نخست سال جاری/

۱۵هزار نسخه خاص بیمه تامین اجتماعی قم رسیدگی و پرداخت شد

۱۵هزار نسخه خاص بیمه تامین اجتماعی قم رسیدگی و پرداخت شد

قم - خبرگزاری مهر: مدیر درمان تامین اجتماعی استان قم از پرداخت و رسیدگی ۱۵ هزار و ۵۰۰ نسخه خاص بیمه تامین اجتماعی در قم خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر محمد تقی موحدی اظهار داشت:‌ در شش ماهه نخست سال جاری ۱۵ هزار و ۵۰۰ نسخ خاص بیمه شدگان تامین اجتماعی قم رسیدگی و پرداخت شده است.

وی ابراز داشت:‌ هزینه‌ درمانی خدمات ارائه شده به بیمه شدگان تامین اجتماعی از جلمه بیماران خاص، بیماران MS، پیوندی و شیمی درمانی بالغ بر ۱۱ میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال در طول ۶ ماهه نخست سال جاری بوده است.

مدیر درمان تامین اجتماعی استان قم گفت: بیمه شدگان تامین اجتماعی با مراجعه به مراکز طرف قرارداد در ۶ ماهه نخست سال جاری، در بخش سرپایی دو میلیون و ۸۵ هزار بار و در بخش بستری ۲۳ هزار بار مراجعه داشته‌اند.

موحدی افزود: سهم سازمان تامین اجتماعی استان برای هزینه درمان بیمه شدگان بیش از ۱۹۲ میلیارد ریال بوده است که نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۲۷ درصد افزایش یافته است.

کد مطلب 1462253

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