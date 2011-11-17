۱۵هزار نسخه خاص بیمه تامین اجتماعی قم رسیدگی و پرداخت شد

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر محمد تقی موحدی اظهار داشت:‌ در شش ماهه نخست سال جاری ۱۵ هزار و ۵۰۰ نسخ خاص بیمه شدگان تامین اجتماعی قم رسیدگی و پرداخت شده است.



وی ابراز داشت:‌ هزینه‌ درمانی خدمات ارائه شده به بیمه شدگان تامین اجتماعی از جلمه بیماران خاص، بیماران MS، پیوندی و شیمی درمانی بالغ بر ۱۱ میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال در طول ۶ ماهه نخست سال جاری بوده است.



مدیر درمان تامین اجتماعی استان قم گفت: بیمه شدگان تامین اجتماعی با مراجعه به مراکز طرف قرارداد در ۶ ماهه نخست سال جاری، در بخش سرپایی دو میلیون و ۸۵ هزار بار و در بخش بستری ۲۳ هزار بار مراجعه داشته‌اند.



موحدی افزود: سهم سازمان تامین اجتماعی استان برای هزینه درمان بیمه شدگان بیش از ۱۹۲ میلیارد ریال بوده است که نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۲۷ درصد افزایش یافته است.