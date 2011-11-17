نبود نشریه حرفه ای در مازندران/ روحیه انتقادی مدیران تقویت شود

به گزارش خبرنگار مهر، هم اندیشی مدیران مسئول نشریات محلی، سرپرستان نشریات کثیرالانتشار و نمایندگی خبرگزاریهای مازندران ظهر پنجشنبه در حالی با حضور مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان و اعضای خانه مطبوعات مازندران برگزار شد، که عدم استقبال بیش از 40 درصد مدیران مسئول نشریات محلی، موجبات تکدر خاطر متولیان فرهنگ و هنر استان را به دنبال داشته است.

فعالان رسانه ای مازندران در این نشست که متفق القول بر تقویت شاخصهای توسعه یافتگی استان تاکید داشته، خواستار افزایش ظرفیت پذیری مدیران استان در مقابل نقدهای منصفانه رسانه ها شدند.

تعرفه ناهمگون آگهی نشریات مازندران

سیده فاطمه درواری، مدیر مسئول هفته نامه محلی پیک شمال و عضو هیئت منصفه مطبوعات مازندران از موازی کاری برخی کانونهای تبلیغاتی در شهرهای استان و عدم نظارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به فعالیت این نهادهای تبلیغی انتقاد کرد.

وی افزود: متاسفانه مدیران این کانونها با جذب بازاریابهای آگهی و درج آگهی های نازل، بازار نشریات محلی استان را از رونق انداخته و تعرفه نشریات استان را ناهمگون کردند.

وی با بیان اینکه اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی مازندران باید بر نحوه فعالیت این کانونها نظارت بیشتری داشته باشد، افزود: چاپ آگهی و رپرتاژ در حیطه وظایف مطبوعات بوده و کانونهای تبلیغاتی اجازه انجام چنین اقدامی ندارند.

نایب رئیس خانه مطبوعات مازندران در عین حال از تخصیص نامتوازن تسهیلات تجهیزاتی ارشاد استان به فعالان رسانه ای مازندران خبر داد و گفت: این تخصیص بدون مشورت و هماهنگی با مدیران مسئول صورت می گیرد.

درواری با بیان اینکه همدلی و یکرنگی در بین مطبوعات مازندران باید تقویت شود، اظهار داشت: متاسفانه با توجه به بالا رفتن هزینه های چاپ و انتشار، برخی مدیران رسانه ها، با نازل ترین قیمت نسبت به چاپ مطالب مدیران اقدام می کنند.

نبود رسانه و مطبوعه حرفه ای در مازندران

غلامرضا نجفی، سرپرست روزنامه جمهوری اسلامی در مازندران با اشاره به اینکه مطالبات رسانه های محلی و نشریات سراسری در استان به یک اندازه است، اظهار داشت: متاسفانه مسئولان فرهنگی مازندران همه دیدگاهها، نظرات و حمایتهای خود را از نشریات سراسری خارج و معطوف نشریات محلی کردند.

وی بیان داشت: هزینه ماهانه جاری دفاتر سرپرستی نشریات در استان بالغ بر هفت میلیون تومان بوده که متاسفانه هیچ حمایتی از سوی دستگاههای اجرایی و ارشاد اسلامی استان به این فعالان رسانه ای استان نمی شود.

اسفندیار زرکوب تهرانی، پیشکسوت مطبوعات مازندران هم با انتقاد از اینکه کار حرفه ای در نشریات استان صورت نمی گیرد، اظهار داشت: متاسفانه برخی نشریات استان صرفا با نیت کسب درآمد وارد این حرفه شدند.

وی با بیان اینکه برخی مسئولان نشریات استان در قاموس خبر جایی نداشته و هیچ آگاهی از دنیای خبری ندارند، افزود: با اطمینان می گویم که رسانه، مطبوعه و نشریه حرفه ای در مازندران نداریم.

شعبان وفایی نژاد، سرپرست روزنامه جهان صنعت در مازندران با اشاره به اینکه متاسفانه اکثر رسانه های استان که در جهت حقوق حقه مردم قلم می زنند، از سوی برخی مسئولان ناآگاه متهم به باج گیری و باج خواهی می شوند، اظهار داشت: اداره ارشاد باید در جلسات شورای اداری استان و شهرستانها، مدیران را آموزش نحوه تعامل با رسانه ها را بیاموزد.

وی بیان داشت: تجلیل از رسانه یا پیشکسوت برتر باید از مجرای منابع رسانه ای یا خانه مطبوعات باشد و هیچ دستگاه اجرایی نمی تواند خود را متولی تجلیل از رسانه ها بداند.

درج خبر بدون ذکر منبع جایز نیست

جابر معافی، سرپرست خبرگزاری فارس و نماینده خبرگزاریها در مازندران با اشاره به اینکه فعالیت نمایندگیهای خبرگزاریهای استان به صورت محسوس از سال 83 آغاز شده است، اظهار داشت: روند فعالیت نمایندگیهای خبرگزاریهای استان، سبب تولد سایتهای مجازی در مازندران شده است.

وی با بیان اینکه متاسفانه برخی مطبوعات استان بدون ذکر منبع اقدام به درج اخبار خبرگزاریها می کنند، اظهار داشت: درج خبر بدون ذکر منبع در نشریات جایز نیست.

عضو هیئت مدیره خانه مطبوعات مازندران با اشاره به اینکه رسانه های استان باید نسبت به تربیت خبرنگاران حرفه ای برای تولید خبر اقدام کنند، اظهار داشت: فعالان خبرگزاریهای استان با کمترین امکانات رسالت خبری خود را صورت می دهند که نیازمند حمایت دارند.

مازندران دارای بیش از 400 فعال رسانه ای است.