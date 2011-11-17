به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا عسگری گفت: احداث بازارهای روز در مناطق مختلف شهر کرج، ارائه خدمات، آشنا بودن به نیاز شهروندان همچنین تلاش در خصوص رفع نیازهای روزمره حاصل تعامل این مجموعه با شهروندان و از برنامه های اصلی این سازمان است.

وی بیان کرد: از برنامه های دیگر سازمان میادین میوه وتره بار افتتاح واحداث چندین بازار در نقاط مختلف شهر کرج به ویژه در نقاط محروم است.

عسگری گفت: با تلاش ها و پیگیریهای انجام شده سه بازار میوه وتره بار در منطقه 3 شهرداری کرج راه اندازی شده است و امید می رود تا دهه فجر سال جاری یک بازار میوه و تره بار در منطقه 2 شهرداری کرج افتتاح شود.

وی افزود: چندین بازار چه میوه و تره بار هم در دست مطالعه وتحقیق می باشد که مراحل ابتدایی کار انجام شده است و در آینده نزدیک اجرایی خواهد شد.

تعداد بازارچه های تره بار کرج پاسخگوی نیاز شهروندان نیست

عسگری در ادامه بیان کرد: تعداد بازارچه های میوه وتره باری که در سطح شهر کرج وجود دارند پاسخگوی نیاز شهروندان کرجی نیست زیرا با رشد شهرنشینی وسیر مهاجرت هایی که به شهر کرج وجود دارد ضرورت ایجاد چنین مراکز خریدی در نقاط مختلف شهر کرج احساس می شود.

وی گفت: احداث این میادین ضمن صرفه جویی در وقت موجب تسهیل در خرید مایحتاج شهروندان و ارائه محصولات با قیمت مناسب می شود.

مدیر عامل سازمان میادین اظهار امیدواری کرد با اتخاذ تصمیمات ویژه شاهد گسترش این میادین در سطح شهر باشیم.