یک پاسگاه ایست و بازرسی در غرب گلستان احداث می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا جمشیدی در چهارمین جلسه کمیسیون مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان گلستان با بیان این مطلب افزود: با ایجاد این پاسگاه بخش اعظمی از جلوگیری، کنترل و نظارت بر انواع قاچاق که از غرب وارد استان می شود، انجام خواهد پذیرفت.

جمشیدی در خصوص تصویب طرح جامع پایانه ی مرزی اظهار داشت: با اجرای این طرح دستگاههایی که در قسمت مرز و گمرک هستند می توانند از طریق اتوماسیون و ارتباط الکترونیکی با هم لینک باشند و با این روش طبیعتا از بخش اعظمی از تخلفات قاچاق در نقاط مرزی جلوگیری می شود.

وی نداشتن شناسه و کد دار بودن مراکز نگهداری کالا و انبارها را به عنوان یک نقص در حوزه تجارت برشمرد و تصریح کرد: مراکز نگهداری کالا وقتی شناسه دار باشند اطلاع رسانی دقیقی انجام می شود و اگر مردم و مسئولان مرتبط با این شناسه آشنایی داشته باشند درصورتیکه انبار یا مرکزی خارج از شبکه کالایی را منتقل یا قاچاق کند، به سرعت شناسایی و با ان برخورد خواهد شد.

معاون سیاسی امنیتی استاندار گلستان در ادامه با تاکید بر ساماندهی کردن توزیع سوخت ، گفت: اگر سوخت را با یک ساماندهی دقیق توزیع کنیم، می توانیم تا بخش اعظمی از قاچاق سوخت را جلوگیری کنیم.

وی اظهار داشت: جلسات کمیسیون مبارزه با قاچاق کالا و ارز به صورت روتین و با زمانبندی برگزار می شود و دستگاههای اجرایی پای کار و آماده هر گونه همکاری هستند.

وی ادامه داد: هدف از برگزاری این جلسات رسیدن به نتایجی است که باعث بهره مندی بیشتر مردم شود.

وی همچنین خواستار کنترل و نظارت بیشتر ماموران حفاظت از محیط زیست در حوزه قاچاق پرندگان و هر فعالیت خلاف قانونی که باعث خدشه دار شدن محیط زیست هستند، شد.