34هزار دانش آموز مازندرانی وارد دانشگاه شدند

به گزارش خبرنگار مهر، مصطفی عابدی بعد از ظهر پنجشنبه در مراسم تجلیل از قبول شدگان رتبه زیرهزار کنکورسراسری بخشهای کلاردشت و مرزن آباد گفت: ورود به دانشگاه یکی ازاتفاقات خوب درزندگی جوانان است.

وی افزود: امیدواریم دانشجویان با دید و افقی روشن به این اتفاق نگاه کنند و باهدف متعالی به درجات علمی خود برسند.

معاون آموزش متوسطه مازندران افزود: 34 هزار دانش آموز مازندرانی در کنکور سال 90 وارد دانشگاههای مختلف کشور شده اند.

وی اظهار داشت: این آمار با توجه به تلاش دانش آموزان و همکاران در مدارس استان در رتبه دوم قبول شدگان کشوری قراردارد.

در پایان این مراسم به قبول شدگان برتر کنکور جوایزی ارزنده اهدا شد.