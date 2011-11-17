معرفی نفرات برتر مرحله اول مسابقات تنیس روی میز آزاد جوانان کشور

به گزارش خبرگزاری مهر، در نخستین روز برگزاری مسابقات تنیس روی میز آزاد و رده بندی دسته یک جوانان کشور32 نفر برتر مرحله اول این مسابقات مشخص شدند.

رئیس هیئت تنیس روی میز استان لرستان در این رابطه اظهار داشت: این مسابقات با شرکت 90 ورزشکار از 21 استان کشور در سالن تنیس حضرت معصومه(س) خرم آباد آغاز شده است.

محسن اسدبیگی ادامه داد: با پایان یافتن نخستین روز این دوره از مسابقات 32 نفر برتر در 32 گروه این رقابتها مشخص شدند.

وی یادآور شد: این رقابتها در نهایت با معرفی 12 نفر برتر در دو رده آزاد و رده بندی برای عضویت در تیم ملی جوانان به کار خود پایان خواهد داد.