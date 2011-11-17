پنج عضو جوان مرگ مغزی نکایی اهدا شد

رضا رجبی طوسی پدر این جوان مرگ مغزی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: باید فرهنگ اهدای عضو در جامعه نهادینه شده و همه در این رابطه تلاش کنیم.

وی تصریح کرد: کسانی که دچار نارسایی کلیه، قلب، کبد هستند، رنج زیادی برده و با مرگ دست و پنجه نرم می‌کنند و اهدای عضو می‌تواند تاثیر بسزایی در ادامه حیات و زندگی آنان داشته باشد.

رجبی ادامه داد: پنج عضو اصلی و حیاتی پسر بنده شامل دو کلیه، قلب، ریه و روده و قرنیه چشم و بافتهای داخلی بدن وی به بیماران نیازمند اهدا شد.

وی گفت: نهادینه شدن این امر مهم و خداپسندانه در جامعه مصادف با نجات جان بیماران دیگر است.

جوان بیست و دو ساله نکایی غروب ‌شنبه 21 آبانماه بر اثر تصادف منجر به مرگ مغزی شده بود و قلب، کبد و کلیه‌ های این مرحوم به بیماران نیازمند اهدا شده است.