لزوم استفاده از ظرفیت های بومی/ نقش نظام مهندسی در کردستان افزایش می یابد

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا شهبازی ظهر امروز در دیدار با اعضای هیئت مدیره سازمان نظام مهندسی استان کردستان اظهار داشت: بهره گیری از ظرفیت های بالقوه منطقه و استفاده از امکانات، نیروها و تولیدات بومی یکی از اصلی ترین محورهای کاری مدیریت ارشد استان برای توسعه کردستان است.

وی گفت: پتانسیل های خوبی در استان کردستان در زمینه های عمرانی وجود دارد که انتظار می رود با همفکری و هماهنگی دستگاه های اجرایی و لزوم مشارکت و همکاری بیشتر سازمان نظام مهندسی استان بتوانیم به نحو اثربخشی از این ظرفیت ها بهره برداری کنیم.

استاندار کردستان عنوان کرد: اعتماد و اطمینان به پیمانکاران بومی منطقه جهت اجرای طرح های عمرانی و مهندسی در دستور کار مدیران استان قرار گرفته است و مصمم به استفاده از توان این نیروها در آبادانی استان هستیم اما باید بخش خصوصی نیز در این رابطه با تلاشی مضاعف زمینه گسترش این همکاری ها به وسیله عمل به تعهدات و قرادادهای دوطرفه را فراهم کند.

شهبازی با انتقاد از برخی بی توجهی های آشکار در سیستم اداری استان در ارتباط با رسیدگی به مطالبات مردمی و اذعان به اینکه میزان رضایتمندی عمومی از عملکرد سازمان ها و دستگاه های دولتی بنابه دلایلی مطلوب نیست، یادآور شد: مردم استان کردستان مطمئن باشند تا اصلاح کامل ساختار اداری در استان تمام سعی و تلاش خود را به کار بسته و در پیگیری مطالبات آنان لحظه ای درنگ نخواهیم کرد.

وی با تقدیر از تلاش های صورت گرفته از سوی سازمان نظام مهندسی استان به هیئت مدیره این سازمان توصیه کرد در برخورد با مردم انصاف، عدالت، وجدان کاری و برخورد توام با مهربانی را از یاد نبرند چرا که تنها چیزی که در دنیا و قیامت باعث سربلندی و سرافرازی انسان در میان مردم و در پیشگاه خداوند متعال می شود، توجه به انجام همین اعمال صالح است.

استاندار کردستان در بخش دیگری از سخنان خود وجود برخی پروژه های عمرانی نیمه کاره را از مشکلات و نارسایی های مجموعه مدیریتی استان عنوان کرد و افزود: انتظار می رود با مشارکت مردم و همت مسئولان و اعضای سازمان نظام مهندسی استان که از نخبگان و فرهیختگان استان هستند بتوانیم ضمن انجام کارهای کیفی در مدت زمانی معین و معقول، رضایت مردم فهیم و قانع استان را جلب و خدمتگزاری بی منت و صادقانه را به عنوان یک فرهنگ در استان نهادینه کنیم.

شهبازی در پایان ضمن تاکید بر توجه بیشتر اعضای سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کردستان به نظارت بر فعالیت های عمرانی این استان گفت: صدور خدمات فنی و مهندسی به اقلیم کردستان عراق به عنوان یک طرح جدی باید در برنامه های آتی سازمان نظام مهندسی قرار داده شود.

قبل از سخنان استاندار کردستان اعضای هیئت مدیره سازمان نظام مهندسی استان در سخنانی جداگانه ضمن ارائه گزارشی از عملکرد این سازمان در طول یک سال گذشته خواستار بهره گیری از ظرفیت سه هزار مهندس عضو این سازمان در ارتقای کیفیت ساخت و سازها در استان، اصلاح تعرفه های مسکن مهر، رعایت قوانین نظام مهندسی از سوی شهرداری های استان و عضویت اعضای این سازمان در شوراهای فنی و ترافیک استان شدند.