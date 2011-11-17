هشت شهرداری گلستان در نمایشگاه جامع مدیریت شهری شرکت کردند

به گزارش خبرگزاری مهر، این نمایشگاه با حضور بیش از 300 شهرداری از سراسر کشور و 200 شرکت بخش خصوصی در محل مصلی امام خمینی (ره) برگزار شد.

هدف از برگزاری این نمایشگاه، ایجاد تعامل و انتقال تجربیات بین شهرداریها با یکدیگر و با بخش خصوصی، کسب تجربیات جدید برای دست اندرکاران حوزه مدیریت شهری و شهرداریها، توانمند کردن نظام مدیریت شهری و ارائه دستاوردها و موفقیت های شهرداری های سراسر کشور بوده است.

شهرداریهای گرگان، گنبدکاووس، کردکوی، بندرترکمن، علی آبادکتول، مینودشت، کلاله، گالیکش و سازمان مدیریت پسماند شهرداریهای استان در این نمایشگاه حضور فعال داشتند.

مصطفی محمد نجار وزیرکشور از غرفه های استان خصوصا گرگان، گنبدکاووس و کلاله بازدید کرد.

شرکت کنندگان در این نمایشگاه، آخرین دستاوردها، اقدامات، محصولات ، خدمات و عملکردهای خود را در خصوص موضوعات مختلف مدیریت شهری ، پژوهش و مطالعات شهری، خدمات شهری، عمران و توسعه شهری، حمل و نقل شهری، مدیریت بحران شهری، فعالیتهای فرهنگی، اجتماعی و آموزش و مشارکت شهروندی، شهرداری الکترونیک، هدفمندسازی یارانه ها و استفاده از انرژیهای نو، اقتصاد شهر ی و فرصت های سرمایه گذاری و ... ارائه کردند.

از نکات قابل توجه در این نمایشگاه حضور فعال و چشمگیر شهرداران و مسئولان خدمات شهری و شهرسازی شهرداریهای شرکت کننده در نمایشگاه بوده است.

انتقال تجربیات شهرداریها به یکدیگر، آگاهی شهرداریها از فناوریهای نوین و تجهیز به این فناوری ها برای ارتقای اداره شهر و خدمت رسانی مطلوب به شهروندان، توانمند شدن نظام مدیریت شهری و آشنایی مردم با دستاوردهای شهرداریها از اهداف برگزاری این نمایشگاه بوده است.