به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ احمد حسینی ظهر پنج شنبه در نشست خبری ستاد بزرگداشت هفته بسیج استان قم که در ساختمان سپاه معاونت بسیح مساجد و محلات استان برگزار شد، اظهار داشت: ‌در هفته بسیج به طور کلی ۴۰۰ عنوان برنامه در تمام رده، حوزه و پایگاه‌های بسیج استان برگزار می‌شود.



۱۰ نمایشگاه کتاب در حوزه و پایگاه‌های مقاومت بسیج قم برگزار می‌شود



معاون فرهنگی و اجتماعی سپاه علی ابن ابیطالب (ع) استان قم گفت: ‌در هفته بسیج ۱۰ نمایشگاه کتاب در حوزه و پایگاه‌های مقاومت بسیج استان قم برگزار می‌شود و کتاب‌ها با ۴۰ درصد تخفیف عرضه می‌شود.



وی ابراز داشت: این نمایشگاه با عنوان کتاب مقدس و جنگ نرم به صورت سراسری در کل کشور برگزار می‌شود و به طور کلی یک هزار نمایشگاه کتاب در سراسر کشور برپا می‌شود.



۳۰۰ هزار قمی عضو بسیج هستند



دبیر ستاد هفته بسیج استان قم افزود: در حال حاضر ۳۰۰ هزار قمی در رده‌های مختلف بسیج محلی و قشری اعم از خواهر و بردار عضو بسیج قم هستند.



پنج پایگاه بسیج در قم افتتاح می‌شود



معاون فرهنگی و اجتماعی سپاه علی ابن ابیطالب (ع) استان قم در رابطه با افتتاح پروژه‌های بسیج و سپاه استان قم در هفته بسیج اضافه کرد: ‌ پنج پایگاه بسیج در قم افتتاح می‌شود که پایگاه بسیج دولت آباد یکی از این پروژه‌ها است.



ویزیت بیمارستان علی ابن ابیطالب (ع) قم پنج آذر رایگان است



حسینی با بیان اینکه پنج آذر ماه سال جاری ویزیت در بیمارستان علی ابن ابیطالب (ع) قم گفت: دو تیم تخصصی و فوق تخصصی به مناطق و روستاهای محروم استان قم اعزام می‌شوند.



سومین جشنواره وبلاگ نویسی ویژه بسیجیان قم برگزار می‌شود



دبیر ستاد هفته بسیج استان قم در خصوص سومین جشنواره وبلاگ نویسی ویژه بسیجان قم افزود: فراخوان این جشنواره به مدت یک ماه از ۲۰ آبان ماه تا ۲۰ آذر ماه سال جاری است.



معاون فرهنگی و اجتماعی سپاه علی ابن ابیطالب (ع) استان قم ابراز داشت: ‌علاقمندان و متقاضیان برای کسب اطلاعات بیشتر می‌توانند به سایت www.Qombasij.irمراجعه کنند و تمام اطلاعات تکمیلی بروی سایت موجود است.



وی ادامه داد: در جشنواره وبلاگ نویسی ویژه بسیجیان در سال گذشته اثر ۱۲۰ نفر پذیرفته شد و پس داوری به ۱۴ نفر جوایز نفیس اهدا شد و جشنواره سال جاری نیز به همین شکل است.



دبیر ستاد هفته بسیج استان قم گفت: ‌ پنجم آذر ماه سال جاری نیز گروهان امام علی (ع)، امام حسین (ع) و الزهرا تجمع خواهند که اطلاعات تکمیلی متعاقباَ اعلام خواهد شد.