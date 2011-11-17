رقابت 1100 نفر در مسابقه تفسیر نورالهدی در مازندران

سعید قربانی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: از سوی سازمان دارالقرآن کشور، همه ساله مسابقه تفسیر قرآن کریم به عنوان نورالهدی در سراسر کشور برگزار می شود که تا به حال سه دوره برگزار و چهارمین دوره در دو رشته تفسیر جزء اول و تفسیر جزء 12، 13 و 14 قرآن کریم در دارالقرآن الکریم مازندران برگزار خواهد شد.

وی افزود: به نفرات برتر علاوه بر ارائه گواهینامه، جوایز نفیسی از قبیل سفر حج عمره، سفر به عتبات عالیات و مشهد مقدس و جوایز نقدی اهدا می شود.



مسئول دارالقرآن الکریم اداره کل تبلیغات اسلامی مازندران با اشاره به تعداد ثبت نام کنندگان در این آزمون افزود: در سراسر استان مازندران هزار و 100 نفر ثبت نام کرده که شهرستان نکا با ثبت نام 240 نفر، رتبه برتر را در سطح استان کسب کرده است.

وی هدف از برگزاری این آزمون را ترویج فرهنگ ترجمه و تفسیر قرآن در سطح جامعه خصوصا جوانان دانست و بیان داشت: مازندران در طول سه سال گذشته در ثبت نام آزمونهای نورالهدی در ردیف سه استان برتر کشور بوده که 100 نفر موفق به اخذ گواهینامه شدند.

این آزمون روز جمعه(فردا) بیست و هفتم آبان ماه 90 در دفاتر تبلیغات اسلامی مازندران برگزار می شود.