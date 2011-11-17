شهروندان خوش حساب شهرداری قزوین جایزه گرفتند

به گزارش خبرنگار مهر، حسین بهزاد پور روز پنجشنبه در آیین قرعه کشی جوایز خوش حسابان شهرداری قزوین که با حضور اعضای شورای اسلامی شهر، نمایندگان استانداری، دادگستری، معاون دادستان، صدا و سیما و فرمانداری در سالن قائم(عج) منطقه دو شهرداری قزوین برگزارشد اظهارداشت: شهرداری با هدف ایجاد انگیزه شهروندان و مشارکت آنان در ساخت و ساز در صورت پرداخت بموقع عوارض، جوایزی را برای آنان در نظر می گیرد.

وی افزود: کسانی که عوارض نوسازی کسب و پیشینه خود را به موقع پرداخت کنند 10 میلیون ریال هدیه می گیرند.

مدیر منطقه دو شهرداری قزوین یادآورشد: کارکنان و مدیران مناطق و سازمان پسماندها اقدامات مهمی را برای جذب درآمد انجام دادند و این تبلیغات تأثیر زیادی بر افزایش درآمدها داشت.

بهزادپور تصریح کرد: در آیین جوایز خوش حسابان 633 نفر به قید قرعه انتخاب شدند که 190 جایزه به ساکنین منطقه یک، 279 جایزه به ساکنین منطقه دو و 164 جایزه به ساکنین منطقه سه شهرداری تعلق گرفت.

در این مرایم ضمن اجرای برنامه های شاد هنری، به قید قرعه سه دستگاه خودروی پراید، 10 کمک هزینه سفر حج عمره، 10 کمک هزینه سفر عتبات عالیات، 20 کمک هزینه سفر مشهد مقدس، 30 نیم سکه بهار آزادی، 20 دستگاه تلویزیون LCD 32 اینچ، 20 دستگاه دوچرخه، 20 دستگاه جاروبرقی، 500 کارت هدیه 300 هزار ریالی به شهروندان خوش حساب هدیه داده شد.



