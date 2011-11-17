اخبار کوتاه ورزشی از لرستان

به گزارش خبرگزاری مهر، مسابقات فوتسال لیگ برتر استان لرستان با برگزاری یک دیدار در بروجرد پیگیری شد.

در این بازی تیم اندیشه بروجرد در سالن ورزشی امام علی برابر هیئت فوتبال نورآباد 3 بر 3 متوقف شد.

دعوت رزمی کاران لرستانی به مسابقات جایزه بزرگ ایران

رزمی کاران لرستانی به مسابقات فول کنتاکت کیک بوکسینگ جایزه بزرگ ایران دعوت شدند.

فدراسیون ورزشهای رزمی کشور امیرحسین دریکوند و علیرضا قادری رزمی کاران لرستانی را برای شرکت در مسابقات فول کنتاکت کیک بوکسینگ جایزه بزرگ ایران که از 27 آبانماه در مجموعه ورزشی شهید شیرودی تهران برگزار می شود دعوت کرد.

اعزام تیم کاراته دانشگاه پیام نور لرستان به مسابقات المپیاد دانشجویی

تیم کاراته دانشگاه پیام نور لرستان برای شرکت در رقابت های پنجمین المپیاد ورزشی دانشجویان پیام نور کشور که به مدت 4 روز در ساری برگزار می شود اعزام شد.

تیم کاراته دانشگاه پیام نور الشتر پارسال در این رقابت ها مقاوم دوم را کسب کرد.

آغاز لیگ دسته اول فوتبال لرستان

پس از پایان یافتن رقابت‌های لیگ برتر فوتبال استان که با شرکت 7 تیم در جریان بود و با قهرمانی اتحاد الشتر خاتمه یافت، مسابقات لیگ دسته اول فوتبال استان نیز آغاز شد.

در اولین بازی هفته اول این مسابقات تیم فوتبال شاهین دارایی برابر میزبانش سپیددشت با نتیجه یک بر صفر پیروز شد.

تیم شاهین که با اخراج احسان بهاروند بازیکن فصل قبل دارتاک که در این فصل به تیم شاهین پیوسته است، از دقیقه 35 ده نفره به رقابت ادامه داد و در نهایت با تک گل دقیقه 64 سید محسن موسوی برابر میزبانش برنده شد و به 3 امتیاز شیرین دست پیدا کرد.