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۲۶ آبان ۱۳۹۰، ۱۶:۵۶

ستاریان:

گلستان مهد پرورش اسب اصیل ترکمن است

گلستان مهد پرورش اسب اصیل ترکمن است

گنبد کاووس - خبرگزاری مهر: رئیس دانشگاه گنبدکاووس گفت: گلستان مهد پرورش اسب اصیل ترکمن است.

به گزارش خبرگزاری مهر، علی ستاریان در همایش ملی اسب افزود: حفظ ذخایر زنتیکی یکی از وظایف مراکز علمی کشور است زیرا ایران یکی از مراکز با ارزش ذخیره ژنتیکی دنیاست.

وی پرورش اسب را در توسعه فرهنگی و اجتماعی منطقه موثر دانست و گفت: در احادیث و روایات دینی نیز بر این ار تاکید شده است.

وی هدف از برگزاری این همایش را استفاده از نقطه نظرات دانشمندان برای علمی کردن این صنعت اعلام کرد و گفت: ارتقای این صنعت، همفکری و مشارکت با بزرگان علمی این رشته از دیگر اهداف است.

رئیس دانشگاه گنبدکاووس گفت: این همایش از این پس هر دوسال یک بار برگزار خواهد شد.

وی در مورد چگونگی برگزاری این همایش نیز گفت: هماهنگی برای برگزاری این همایش از فروردین سال 90 با دستگاههای اجرایی آغاز شد.

ستاریان ادامه داد: از اواخر تیرماه نیز فراخوان مقالات شروع شد و تا20مهر ماه 89 مقاله به دبیرخانه رسید و توسط کمیته علمی متشکل از 57 نفرمورد ارزیابی قرار گرفت.

ستاریان افزود: در نهایت 20 مقاله بصورت شفاهی و 56 مقاله بصورت پوستر مورد تایید و پذیرش قرار گرفت و علاوه بر آن 5 نفر سخنران ویژه از اساتید و فعالان و پیشکسوتان پرورش اسب نیز سخنرانی خواهند داشت.

این همایش به مدت دو روز در گنبد ادامه خواهد داشت.

کد مطلب 1462285

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