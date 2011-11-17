  1. استانها
  2. زنجان
۲۶ آبان ۱۳۹۰، ۱۷:۰۲

حسنی:

24 پروژه خانه بهداشت روستایی زنجان پیشرفت فیزیکی مناسبی ندارند

24 پروژه خانه بهداشت روستایی زنجان پیشرفت فیزیکی مناسبی ندارند

زنجان - خبرگزاری مهر: معاون توسعه منابع دانشگاه علوم‌پزشکی استان زنجان گفت: 24 پروژه مربوط به احداث خانه بهداشت روستایی در استان زنجان پیشرفت فیزیکی مناسبی ندارند.

به گزارش خبرنگار مهر، حمید حسنی ظهر پنج شنبه در بازدید استاندار زنجان از دانشگاه علوم پزشکی زنجان افزود: بالغ بر 10 پروژه هنوز آغاز به ساخت نکرده‌اند که امید است با اهتمام ویژه و اختصاص اعتبار، به زودی شاهد آغاز و اتمام این مراکز بهداشتی باشیم.
 
وی از ساخت مراکز درمانی توسط مسکن و شهرسازی بدون مشورت و نیازسنجی با دانشگاه علوم‌پزشکی ابراز نارضایتی کرد و ادامه داد: در اکثر موارد پس از تحویل محل ساخته شده از سوی مسکن و شهرسازی اقدام به تغیرات فیزیکی ساختمان و هزینه‌های اضافی دوباره می‌شود.
 
حسنی از عدم وجود EOC ابراز نگرانی کرد و گفت: در طرح مصوب شده از سوی وزارت متبوع، 7 هزار متر زیربنا برای احداث مرکز EOC تعین شده است، این در حالی است که علوم پزشکی استان قادر است در زیربنایی بالغ بر 3 هزار متر و با اعتبار 15 میلیارد تومان این مرکز را راه‌اندازی کند.
 
همچنین معاون غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان زنجان گفت: بر اساس برنامه ریزی های انجام گرفته، مرکز تحقیقات داروسازی اسلامی در این دانشکده ایجاد و راه اندازی می شود.
 
مهرداد حمیدی با اشاره به اینکه کمیته 20 نفره برای انجام کارهای مقدماتی برای نشر و توسعه بیشتر داروسازی اسلامی فعال شده است، افزود: با راه اندازی مرکز تحقیقات داروسازی اسلامی این دانشکده فعالیت های روبه رشد خود را در حوزه های گوناگون آغاز می کند.
کد مطلب 1462286

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها