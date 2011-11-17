24 پروژه خانه بهداشت روستایی زنجان پیشرفت فیزیکی مناسبی ندارند

به گزارش خبرنگار مهر، حمید حسنی ظهر پنج شنبه در بازدید استاندار زنجان از دانشگاه علوم پزشکی زنجان افزود: بالغ بر 10 پروژه هنوز آغاز به ساخت نکرده‌اند که امید است با اهتمام ویژه و اختصاص اعتبار، به زودی شاهد آغاز و اتمام این مراکز بهداشتی باشیم.

وی از ساخت مراکز درمانی توسط مسکن و شهرسازی بدون مشورت و نیازسنجی با دانشگاه علوم‌پزشکی ابراز نارضایتی کرد و ادامه داد: در اکثر موارد پس از تحویل محل ساخته شده از سوی مسکن و شهرسازی اقدام به تغیرات فیزیکی ساختمان و هزینه‌های اضافی دوباره می‌شود.

حسنی از عدم وجود EOC ابراز نگرانی کرد و گفت: در طرح مصوب شده از سوی وزارت متبوع، 7 هزار متر زیربنا برای احداث مرکز EOC تعین شده است، این در حالی است که علوم پزشکی استان قادر است در زیربنایی بالغ بر 3 هزار متر و با اعتبار 15 میلیارد تومان این مرکز را راه‌اندازی کند.

همچنین معاون غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان زنجان گفت: بر اساس برنامه ریزی های انجام گرفته، مرکز تحقیقات داروسازی اسلامی در این دانشکده ایجاد و راه اندازی می شود.

مهرداد حمیدی با اشاره به اینکه کمیته 20 نفره برای انجام کارهای مقدماتی برای نشر و توسعه بیشتر داروسازی اسلامی فعال شده است، افزود: با راه اندازی مرکز تحقیقات داروسازی اسلامی این دانشکده فعالیت های روبه رشد خود را در حوزه های گوناگون آغاز می کند.