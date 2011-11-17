تعطیلات بیش از حد در حوزه فاجعه است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محسن قرائتی ظهر پنج شنبه در مراسم کنگره همایش ملی غدیر و بیداری اسلامی که در سالن قدس مدرسه عالی امام خمینی (ره) قم برگزار شد با گرامیداشت فرا رسیدن ایام محرم تصریح کرد: عدم شناخت و بی‌بصیرتی و همچنین عدم اراده دو بیماری جامعه در زمان امام حسن (ع) و امام حسین (ع) بود که با اقدامات به جای این دو امام معصوم درمان شد.

وی از این دو امام بزرگوار با عنوان پزشک متخصص جامعه در آن دوران یاد کرد و افزود: معاویه در زمان امام حسن (ع) بر مسند خلافت بود و به عنوان خال المومنین و کاتب وحی شناخته می‌شد و در جریان جنگ با امام دوم شیعیان چهره خود را نمایان ساخت و مردم از خواب غفلت بیدار شدند.



رئیس ستاد اقامه نماز ادامه داد: معاویه در زمان جنگ اقدامات فراوانی از جمله فریب فرماندهان سپاه امام حسن (ع) انجام داد و امام نیز با توجه به عدم بصیرت مردم در آن روزگار شرایطی به صلح نامه سفید امضای معاویه افزود و آن را قبول کرد.



قرائتی با اشاره به مواد اضافه شده به این عهد نامه تصریح کرد: این مواد همگی جزء سیاست‌های قطعی معادیه بود که با انکار زود هنگام آن از سوی او مردم به شناخت بهتری از معاویه رسیدند.



وی تصریح کرد: معاویه و یزید هر دو منکر بودند اما چون اعمال آنها با هم متفاوت بود شیوه برخورد با آن‌ها نیز فرق می‌کرد.



رئیس ستاد اقامه نماز افزود: عده‌ای با مقایسه صلح امام حسن (ع) و قیام امام حسین (ع) می‌خواهند این طور جلوه دهند که امام حسن (ع) شجاعت و امام حسین (ع) نیز حلم نداشتند در حالی که هیچ یک از کمالات در هیچکدام از ائمه فرق نمی‌کند و هر دوی آن‌ها بنا بر مقتضیات زمانه تصمیم صحیح را گرفتند.



قرائتی با اشاره به نحوه خروج امام حسین (ع) از مکه گفت: ایشان در روز هشتم ذی الحجه با کاروان و از میان جمعیت برای قیام خود حرکت کردند که اگر دقیق نگاه کنیم، می‌فهمیم که همه این موارد ابزاری برای بیدار کردن مردم است و همچنین ایشان در جریان اتفاق‌های کربلا نیز به دقت افرادی را انتخاب و با خود بردند که در آینده نسبت به حوادث کربلا اطلاع رسانی کامل صورت گیرد.



وی از حضرت زینب (س) و امام سجاد (ع) به عنوان دو خبرنگار واقعه عاشورا یاد کرد و اظهار داشت: حضرت زینب (س) به عنوان مهم‌ترین مدیر بحران در جهان است و در همین راستا باید کل زندگی امام حسین (ع) را به عنون یک مدیر بحران موفق مورد بررسی قرار داد.



رئیس ستاد اقامه نماز خطاب به طلاب گفت: برادران طلبه زندگی اهل بیت (ع) را بیشتر بررسی کنید چرا که طلبه باید از روز اول که وارد این عرصه می‌شود به امر تبلیغ مشغول شود.



قرائتی تصریح کرد: یکی از مهم‌ترین مسائل در تبلیغ طلاب استقبال از گفتگوی چهره به چهره با مردم است، که شما نباید از گفتگوی خصوصی و یا ترتیب دادن جلسه بحث خصوصی در خصوص مسائل عنوان شده در نهج البلاغه در سطح معابر غفلت کنند.



وی از عاشورا و قرآن مجید به عنوان انرژی مهم و تاثیرگذاری همچون انرژی هسته‌ای یاد کرد و بیان داشت: ما نباید از این مسائل غفلت کنیم.



رئیس ستاد اقامه نماز بر لزوم برگزاری جلسه‌های تفسیر در حوزه تاکید کرد و ادامه داد: بخش عظیمی از جوان‌های ما نماز نمی‌خوانند و یا بسیاری از مسائل دیگر که این مسائل فرمولی خاص دارد که باید این فرمول در حوزه تدریس شود.



قرائتی در ادامه با تاکید بر اهداف پیش روی حوزه‌های علمیه اضافه کرد: طلاب اگر می‌خواهید جهان در کنار شما باشد، باید قرآن و نهج البلاغه همیشه در کنارتان قرار بگیرد و بتوانید در هر موقعیتی از این دو کتاب عظیم الشان برای تفسیر استفاده کنید.