ظرفیت ذخیره گندم در آذربایجان غربی 80 هزار تن افزایش می یابد

به گزارش خبرنگار مهر، هوشمند جوادی ظهر پنجشنبه در مراسم تجلیل از برگزیدگان حوزه گندم، آرد و نان آذربایجان غربی با اشاره به اینکه دو سیلوی 26 هزار تنی بخش خصوصی طی دهه فجر امسال افتتاح و مورد بهره برداری قرار می گیرد، افزود: این سیلوها در شهرستانهای ماکو و شوط در دست احداث بوده که با افتتاح آنها برای 9 نفر شغل ایجاد می شود.

وی با اشاره به اینکه با بهره برداری از این طرحها همه گندم تولید شده در حوزه شمال آذربایجان غربی به جز شهرستان خوی در آنها ذخیره سازی می شود، اظهار داشت: طی سال آینده نیز دو سیلو در جنوب استان با ظرفیت ذخیره 60 هزار تن افتتاح می شود.

مدیر شرکت غله و خدمات بازرگانی آذربایجان غربی ظرفیت نگهداری گندم در استان با محاسبه سیلوها و انبارهای بخش خصوصی و دولتی بیش از 800 هزار تن عنوان کرد و بیان داشت: امسال 450 هزار تن گندم معادل 18 ماه مصرف مردم در انبارها و سیلوهای گندم آذربایجان غربی ذخیره شده است.

صرفه جویی 400 میلیارد ریالی در بخش نان آذربایجان غربی



جوادی در ادامه با اشاره به اینکه قبل از اجرای هدفمندی یارانه ها، ضایعات نان یکی از مشکلات عمده کشور محسوب می شد، گفت: بعد از اجرای این طرح میلیارد ریال صرفه جویی در سطح استان آذربایجان غربی در این حوزه انجام شده است.

استاندار آذربایجان غربی نیز در این همایش بر لزوم حمایت و افزایش میزان تولید نان صنعتی و تغییر فرهنگ مصرف مصرف در راستای کاهش میزان ضایعات نان تاکید کرد و گفت: بخش خصوصی با ورود به حوزه تولید نان صنعتی می تواند باعث رشد کیفیت نان مصرفی مردم شود.

وحید جلال زاده از پرداخت 100 میلیارد ریال تسهیلات از ابتدای سالجاری تا کنون جهت نوسازی نانواییها خبر داد و بیان داشت: با وجود کاهش میزان مصرف و صرفه جویی در حوزه مصرف نان هنوز به نقطه ایده آل نرسیده ایم.

نماینده مردم مهاباد در مجلس شورای اسلامی نیز در این جلسه با اشاره به تصویب قانون بهره وری کشاورزی در مجلس شورای اسلامی، اظهار داشت: ساماندهی روند صادرات و واردات محصولات کشاورزی به وزارت جهاد کشاورزی واگذار شده است.

جلال محمودزاده در ادامه بیان داشت: بر اساس این قانون در طول 20 سال اسناد زمینهای کشاورزی صدور شده و در اختیار صاحبان قرار می گیرد و همچنین طرح بیمه روستائیان، بیمه تامین اجتماعی و پرداخت تسهیلات بانکی به کشاورزان مورد تاکید این قانون قرار گرفته است.