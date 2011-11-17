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۲۶ آبان ۱۳۹۰، ۱۷:۲۰

رستگار:

صنعت پرورش اسب در گنبدکاووس درآمدزایی ندارد

صنعت پرورش اسب در گنبدکاووس درآمدزایی ندارد

گنبد کاوس - خبرگزاری مهر: نماینده مردم گنبدکاووس در مجلس گفت: باوجود پیشینه طولانی صنعت اسب در گنبدکاووس، هنوز این صنعت به درآمدزایی نرسیده است.

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالله رستگار عصر پنجشنبه در همایش ملی اسب افزود: پرورش دهندگان اسب دراین منطقه دلیل کار خود را عشق و علاقه فراوان به این امر توصیف کرده و حفظ میراث فرهنگی خود را عامل ادامه کار می دانند.

وی گفت: با اقداماتی که انجام شده، زمینه صنعتی شدن این فعالیت درحال فراهم شدن است ودر آینده شاهد سودآوری این رشته برای مردم خواهیم بود.

رستگار صنعت پرورش اسب را یک فرصت دانست و گفت: درصورتی که این صنعت به به مرحله سوددهی برسد زمینه خوبی را برای ایجاد اشتغال فراهم خواهد کرد.

در این همایش 89 مقاله به دبیرخانه رسید و توسط کمیته علمی متشکل از 57 نفرمورد ارزیابی قرار گرفت و در نهایت 20 مقاله به صورت شفاهی و 56 مقاله به صورت پوستر مورد تایید و پذیرش قرار گرفت.

کد مطلب 1462296

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