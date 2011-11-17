به گزارش خبرنگار مهر، ظهر پنج شنبه در پنجمین نشست تخصصی اصحاب رسانه با بازیگران فیلمهای بیست و پنجمین جشنواره کودک و نوجوان با اکران فیلم دیدنی "رویای سینما" به کارگردانی علی شاه حاتمی آغاز شد که از زیباترین فیلمهای روزهای اخیر بود که علاوه بر بار معنوی مناسب با به تصویر کشیدن نوجوانی پرشور و فعال لحظات شادی را برای مخاطب به ارمغان میآورد.
این فیلم به آرزوی سوپراستار شدن پسر جوانی به نام کاظم میپردازد که پدر او در سینمای قبل از انقلاب کتک خور بوده است و با پسری از خانوادهای پولدار برای بازی در فیلمی که بخشی از آن در خارج از کشور فیلمبرداری میشود به رقابت میپردازند.
بازیگر نقش اصلی فیلم باید به زبان انگلیسی مسلط باشد ولی کاظم زبان انگلیسی نمیداند. وی سعی میکند در طول این مدت به کمک عموی خود که روحانی به روز و مسلط به زبان انگلیسی است مکالمه را فرا بگیرد و در نهایت نیز کارگردان به علت چهره بهتر او و تسلط به زبان انگلیسی وی را برای یازی در فیلم انتخاب میکند اما دست سرنوشت باعث میشود وی از این موضوع چشم بپوشد.در نهایت رقیب وی فرهاد که موفق شده نقش اول فیلم را به دست آورد در تحولی درونی که ناشی از فطرت پاک کودکان است از نقش چشم پوشیده و کاری میکند که کاظم بار دیگر نقش اول فیلم را به دست آورد.
بازیگران ستارگان آسمان وهمند
کارگردان فیلم رویای سینما با اشاره به جملهای از شهید آوینی که بازیگران ستارگان آسمان وهمند خطاب به بازیگران بیان داشت: این آسمان وهم را باور نکنید در آسمان واقعی زندگی شما چیزهای مهمتری مانند خانواده وجود دارد که بهتر است در درجه اول به آنها بپردازید.
وی افزود: همیشه دلم میخواست با زبان کودکانه که صادقترین و شیواترین زبان است با کودکان صحبت کنم و به کودکان بازیگر که قصد ورود به سینما را دارند بگویم سینما را جدی نگیرند زیرا سینما نمیتواند در زندگی آنها اصل باشد زیرا سینما جایگاه عشق و گذشت است نه کشمکش و رقابت.
شاه حاتمی اضافه کرد: وی با بیان اینکه ادعای سوپراستار بودن بازیگران سینما و ناز و غمزههایشان زیاد است تاکید کرد:.
کارگردان فیلم رویای سینما اضافه کرد: علت انتخاب زبان کودکی برای بیان مفهوم فیلم این است که به کودکان بگویم چیزهای ارزشمندتری به جز سینما نیز در اطراف شما هست، مواظب باشید بازی در سینما چشمتان را نسبت به ارزشهای دیگر نبندد.
سینمای کودک پس از انقلاب جهش فوقالعادهای داشت
علی شاه حاتمی با اشاره به اینکه پیش از انقلاب فیلمی با موضوع کودکی نداشتیم که در جشنوارهای شرکت و مورد استقبال قرار گیرد گفت: در واقع سینمای ایران به ویژه در بخش کودک بعد از انقلاب تولدی دوباره یافت. من برای دو قشر حاضرم جان فدا کنم، یک دسته کودکان هستند که بینهایت دوستشان دارم و دیگری بچههای جنگ.
وی افزود: در این سالها برخی فیلمهای مدعی پرفروشترین فیلم سینمای ایران آرمانها و ارزشهای رزمندگان را مورد هجوم قرار دادند بنابراین وظیفه خود میدانم با فیلمهایم در برابر این هجمهها بایستم و آن را وظیفه اصلی خود میدانم.
خود را معلم پاکترین موجودات زمین میدانم
شاه حاتمی با بیان اینکه پیش از ورود به سینما آرزوی معلم شدن در روستا را داشته بیان داشت: گرچه اکنون کارگردان هستم نه معلم اما خوشحالم زیرا میتوانم به جای کلاس بیست نفره آموزگار تمام با بچههای دنیا باشم و به عبارتی کلاس درس من اکنون به وسعت دنیاست.
وی در پاسخ به این سئوال که چرا کودک ضد قهرمان فیلم در نهایت به صورت کلیشهای مثبت میشود گفت: جواب این سوال به سادگی دنیای بچههاست و به نظر من در این فیلم فرهاد و کاظم هر دو قهرمانند.
این کارگردان کودک اضافه کرد: در واقع مشکلی که فرهاد در فیلم دارد به خاطر فاصله طبقاتی به وجود میآید که در نهایت او میفهمد سینما اصل نبوده و باید حق باید به حقدار برسد که این امر ناشی از صافی دل اوست.
وی تصریح کرد: بچهها پاکترین موجودات روی زمین هستند و من اکنون معلم صادقترین موجودات زمین هستم ،این صداقت و پاکی به خوبی در فیلم مشخص است زیرا در نهایت ضد قهرمان فیلم فرهاد نیز بدیهایی که در حق کاظم را کرده را تلافی و به جای او از پدر بیمار کاظم نگهداری میکند تا او بتواند در فیلم بازی کند.
شاه حاتمی ادامه داد: این رفتار فرهاد کلیشهای نیست زیرا کودکان کلیشه بردار نیستند،دنیای آنها ساده است و فرهاد و کاظم در این فیلم هر دو قهرمانند.
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