به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله احمد علم الهدی عضو مجلس خبرگان رهبری عصر امروز پنجشنبه در اولین همایش سراسری جبهه متحد اصولگرایان با اشاره به شعار بصیرت و وحدت و سایه ولایت که شعار این همایش است، گفت: عنصر بصیرت بزرگترین عاملی است که بینش بصیرت آمیز را در دل دادگان و وابستگان امیرالمومنین ایجاد کرد.

وی افزود: غدیر در تجربه سیاسی صدر اسلام نقش مهمی در تاریخ دارد، زیرا بعد از این جریان و بعد از رحلت پیامبر اکرم شاهد جدایی عده ای از وابستگان ایشان از بستر فرهنگی رسول خدا بودیم.

عضو مجلس خبرگان رهبری با بیان اینکه چگونگی رویارویی برخی از اصحاب رسول الله مقابل ایشان بسیار مهم است، گفت: در تحلیل سطحی هم اگر بخواهیم بررسی کنیم عامل اصلی قرار گرفتن برخی مقابل رسول خدا مسئله قدرت پروری و قدرت یابی بود.

امام جمعه مشهد تصریح کرد: این عده هنگامی که وارد قدرت یابی شدند به نقطه ای رسیدند که در مقابل رسول الله و مواجهه با ایشان سرنوشت امت را به جایی رساندند که در رأس قدرت عنصر پلیدی قرار گرفت.

عضو مجلس خبرگان رهبری با تأکید بر اینکه پیامبر اکرم از روز غدیر تا رحلتشان همواره بر آفت کشنده قدرت یابی و قدرت پروری تذکر می دادند، گفت: فتنه دو مجرا دارد اولین آن جریان جاسوسی بیگانه است که در داخل نفوذ می کند و دومی جریان نفاق نشانه دار، با این وجود شاهد هستیم پیامبر اکرم همواره می فرمودند "من این دو جریان را در لابه لای خانه های اصحاب خود می بینیم و از درون خانه ها فتنه بلند می شود".

علم الهدی با بیان اینکه پیدایش قدرت پروری عامل تولید فتنه است، گفت: این تجربه در عمق 32 ساله انقلاب لمس شده است و دیدیم بسیاری از جریان های الحادی و وابسته به قدرت و منافقین در طول تاریخ همین انقلاب به پا خاسته اند.

وی ادامه داد: از کنار دولت توسعه اقتصادی بعد از جنگ تحمیلی جریانی به وجود آمد که هنگامیکه نوجوانان غزه در محاصره اسرائیل قرار گرفته بودند ،در ارگان مطبوعاتیشان اعلام کردند جنبش اسلامی حماس تروریستی است و اسرائیل حق دارد. این جریان همواره به لیبرال دموکرات بودن افتخار می کرد، لیبرالی که امام (ره) همواره امت اسلامی را از آن نهی می دادند.

امام جمعه مشهد خاطرنشان کرد: همچنین از کنار قدرت در دولت عدالت جریان انحرافی به وجود آمد که برای سربازی گیری از تبار لائیک به همه مقدسات توهین کرد و حتی به انبیاء الهی جسارت و توهین کرد.

عضو مجلس خبرگان رهبری با بیان اینکه از همه این جریانات بدتر سران فتنه هستند که در کانون قدرت نظام قرار داشتند و هیزم بیار آتش استکبار شدند، گفت: معتقدم اصولگرایان مومن باید قهرمانانه در میدان بایستند و در مقابل همه، استکبار ستیز باشند و همه قدرت یابی ها و قدرت پروری ها را رصد کنند تا چنین جریان های مخرب در بستر قدرت و نظام اسلامی رشد نکنند و جز تکلیف محوری در نظام چیز دیگری حاکم نباشد.

امام جمعه مشهد همچنین به امنیت وحدت در میان اصولگرایان اشاره کرد و گفت: رهبر معظم انقلاب همواره در سخنرانی های اخیرشان تعبیراتی بالاتر از وحدت به کار بردند و بر همدلی تأکید داشتند، چرا که وحدت تا وقتی به مرز همدلی نرسد پاسداری و نگهبانی و رصد قدرت یابی ها و قدرت پروری ها قابل تحقق نیست.

عضو مجلس خبرگان رهبری ادامه داد: وحدت باید تا مرز همدلی باشد و دل ها به هم پیوند بخورد، معتقدم همدلی هنگامی انجام می شود که مردم یک خواسته داشته باشند.

علم الهدی در بخش دیگری از سخنان خود با تأکید بر اینکه وحدت در سایه ولایت فقیه قابل تحقق است، گفت: سایه ولایت یعنی آموزه های ولایت و رهنمودهای پیامبر گونه و ارشادهای معنوی ولایت فقیه است، سایه ولایت باید در جامعه تعمیق شود.

امام جامعه مشهد با بیان اینکه تشکیلات جامعه روحانیت مبارز و جامعه مدرسین حوزه علمیه قم در سایه ولایت حرکت می کنند گفت: در این نوع تشکیلات خصوصیتی وجود دارد که در هیچ ساختاری نیست که در رأس جامعه روحانیت فقیهی وجود دارد که بیش از 50 سال تجربه سیاسی دارد.

وی افزود: امام خمینی (ره) همواره می فرمودند من به آیت الله مهدوی کنی ارادت داشته، دارم و در آینده هم خواهم داشت، این سخن ایشان چراغ راه فعلی اصولگرایان است.

وی همچنین به وجود جامعه مدرسین حوزه علمیه قم اشاره کرد و گفت: 24 مجتهد عالی مقام در جامعه مدرسین وجود دارد که در رأس آنها آیت الله یزدی با همه توان در خدمت انقلاب است.

امام جمعه مشهد خاطرنشان کرد: جامعتین برای مردم اطمینان آور هستند و تصویب آنها به عنوان حجت شرعی بعد از ولایت برای مردم به شمار می رود.

علم الهدی همچنین با تأکید بر اینکه هم اکنون در مقطع حساسی هستیم، گفت: امروز موقعیت سیاسی ما در برابر چشمان دنیا مطرح است و اگر بنا باشد ما انسجام و همدلی و آرمان های خود را به دنبال جامعتین حفظ نکنیم در رویارویی با استکبار سرنوشت ما معلوم نیست.

عضو مجلس خبرگان رهبری با تأکید بر اینکه مجلس نهم با همه مجالس قبلی فرق دارد، گفت: وجود کارشناسان در همه امور برای مجلس نهم لازم است اما در این مجلس به دلیل اینکه در یک پایگاه استکبار ستیزی قرار دارد ما سینه چاک ولایت می خواهیم.

وی در پایان سخنان خود ابراز امیدواری کرد: مجلس نهم به عنوان الگوی ارزشی بالاتر از همه مجالس گذشته قرار بگیرد.