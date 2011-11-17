500 دستگاه گیرنده ماهواره در نیر کشف شد

به گزارش خبرنگار مهر، سید داوود موسوی بعد از ظهر پنجشنبه در جریان توقیف این محموله اظهار داشت: کشف این میزان تجهیزات ماهواره ای در راستای اجرای طرح ارتقا امنیت اجتماعی در جامعه و طرح تشدید مبارزه با تجهیزات گیرنده امواج از ماهواره کشف و ضبط شد.

به گفته وی، نیروی انتظامی شهرستان نیر در اجرای این طرح عمومی گزارشاتی مبنی بر حمل و قاچاق تجهیزات گیرنده امواج از ماهواره به استان دریافت کرده و اقدامات قانونی خود را در این راستا آغاز می کند.

فرمانده پلیس نیر اضافه کرد: با بررسی گزارشات واصله اکیپی متشکل از کارآگاهان پلیس آگاهی و مبارزه با قاچاق کالا و ارز شهرستان به محور نیر - سراب اعزام و اقدام به گشت زنی انتظامی در این محور کردند.



وی افزود: اکیپ پلیس هنگام گشت زنی در این محور به دو دستگاه پژو 405 مشکوک و طی اقدامی این دو خودرو را در گردنه" صائین" متوقف و مشخص شد که یکی از خودروها به عنوان اسکورت خودروی دیگر که حامل تجهیزات گیرنده امواج از ماهواره بوده، به کارگیری می شود.



موسوی از کشف نزدیک به 500 دستگاه تجهیزات ماهواره ای در این عملیات خبر داد و یادآور شد: در بازرسی به عمل آمده 484 دستگاه انواع تجهیزات گیرنده امواج کشف و به همراه سه نفر از متهمین و دو دستگاه خودرو توقیف و جهت طی مراحل قانونی به یگان انتظامی انتقال یافت.

