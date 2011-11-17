مهمانان همایش بزرگ انتخاباتی اصولگرایان چه کسانی بودند

به گزارش خبرنگار مهر، در نخستین همایش بزرگ جبهه متحد اصولگرایان که بعد از ظهر امروز پنجشنبه با حضور بیش از 5000 نفر از اقشار مختلف مردم در مدرسه عالی شهید مطهری در تهران و با شعار "بصیرت و وحدت در سایه ولایت" برگزار شد، آیت الله مهدوی کنی، رئیس مجلس خبرگان رهبری به عنوان دبیرکل جامعه روحانیت مبارز و یکی از اضلاع جامعتین که محوریت وحدت اصولگرایان را برعهده دارد، حضور یافت و سخنرانی کرد.

سخنران دیگر این مراسم علی اکبر ولایتی مشاور امور بین الملل رهبر معظم انقلاب بود که سخنگویی جبهه متحد اصولگرایان را برعهده دارد. وی عضو کمیته داوری شورای مرکزی این جبهه است. غلامعلی حداد عادل و حبیب الله عسگر اولادی دیگر اعضای این کمیته نیز که به همراه ولایتی هسته مرکزی سه نفره جبهه متحد بودند در این همایش حضور داشتند. همچنین منوچهر متکی وزیر امور خارجه دولت دهم به عنوان دبیر اجرایی جبهه متحد اصولگرایان مهمانان را همراهی می کرد.

آیت الله علم الهدی عضو شورای مرکزی جامعه روحانیت مبارز و عضو مجلس خبرگان رهبری نیز از میهمانان ویژه این مراسم بود.

آیت الله امامی کاشانی امام جمعه تهران، حجت الاسلام تقوی رئیس شورای سیاست گذاری ائمه جمعه کشور، حجت الاسلام ابراهیمی رئیس مرکز رسیدگی به امور مساجد و حجت الاسلام ابوترابی معاون قوانین رئیس مجلس شورای اسلامی که همگی از اعضای شورای مرکزی جامعه روحانیت مبارز هستند، نیز در این همایش حضور داشتند. حجج الاسلام تقوی و ابوترابی به همراه حجت الاسلام سید مهدی خاموشی رئیس سازمان تبلیغات اسلامی و دیگر مهمان این مراسم از اعضای کمیته مرکزی جبهه متحد اصولگرایان هستند.

استقبال دبیران کل تشکلهای اصولگرا و اعضای شورای مرکزی این تشکل ها اعم از اضلاع شورای مرکزی جبهه پایداری و گروه های غیر عضو در این نشست چشمگیر بود.

علاوه بر حبیب الله عسگراولادی دبیر کل جبهه پیروان خط امام و رهبری، حسین فدایی دبیر کل جمعیت ایثارگران انقلاب اسلامی، محمد نبی حبیبی دبیر کل حزب موتلفه اسلامی، علیرضا زاکانی دبیر کل جمعیت رهپویان انقلاب اسلامی و محمدرضا باهنر دبیر کل جامعه اسلامی مهندسین به عنوان دبیران کل گروه های عضو کمیته مرکزی جبهه متحد در این مراسم شرکت داشتند، همچنین حضورعبدالحسین روح الامینی دبیرکل حزب توسعه و عدالت ایران اسلامی و از اعضای جبهه ایستادگی و نیز تعدادی از نمایندگان مجلس از جبهه پایداری از جمله محمدعلی بزرگواری و کریم شهرزاد دراین نشست جالب توجه بود.

درمیان مهمانان جمع زیادی از اعضای شوراهای مرکزی جامعه اسلامی مهندسین، حزب موتلفه اسلامی، جمعیت ایثارگران انقلاب اسلامی، جمعیت رهپویان انقلاب و دیگر تشکلهای اصولگرا دیده می شدند. همچنین جمع زیادی از نمایندگان سید شهاب الدین صدر، محمد دهقان، محسن کوهکن، از اعضای هیئت رئیسه مجلس و پرویز سروری، علیرضا مرندی، محمد کوثری محمد حسن غفوری فرد، لاله افتخاری، فاطمه رهبر، اسدالله بادامچیان، ارسلان فتحی‌پور و علی شاهرخی از جمله نمایندگان مجلس حاضر دراین مراسم بودند.



حسین مظفر نماینده سابق مجلس شورای اسلامی و وزیر سابق آموزش و پرورش، علیرضا مرندی نماینده مردم در تهران در مجلس هشتم، غفوری فرد عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی، مهدی فرشیدی و علی احمدی وزیران آموزش و پرورش در دولت نهم و وزیری هامانه وزیر نفت دولت نهم از دیگر مهمانان این همایش بودند.

حجت الاسلام پناهیان خطیب مشهور تهران و مهدی طالقانی فرزند آیت الله طالقانی نیز در میان مهمانان همایش حضور داشتند، همچنین جهانگیر الماسی بازیگر سینما و تلویزیون و سیدمحمود رضوی تهیه کننده سینما نیز دو هنرمندی بودند که در این همایش سیاسی حاضر شده بودند.