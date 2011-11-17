اسبدوانی در گنبدکاووس جایگاه ویژه ای دارد

به گزارش خبرنگار مهر، حیدرعلی احمدی عصر پنجشنبه در همایش ملی اسب و اسبداری گفت: اسبدوانی زمینه بروز خیر و برکت است و بستری برای فعالیت های فرهنگی ،ورزشی و هنری نیز به شمار می رود.

وی افزود: سرنوشت ایرانی و اسب در طول تاریخ بهم مرتبط بوده است و هرگاه که در پرورش اسب موفقیتی حاصل می شد، قدم بزرگی نیز در تسیل زندگی برداشته می شد.

فرماندار گنبدکاووس با اعلام اینکه، زمینه پرورش اسب در ایران از تاریخی طولانی برخوردار است افزود: ایرانی ها با درایت خود برخی رشته های ورزشی مرتبط با اسب را نیز ابداع کردند.

احمدی گفت: ایرانی ها پیشتاز در صنعت اسب و اسبداری هستند و در تاریخ ایران از ریشه طولانی برخوردار است.

وی صنعت اسب را یک ثروت ملی دانست و گفت: اگر قرار است ظرفیتهای منطقه را برای توسعه بیشتر برجسته کنیم، یکی از این ظرفیت ها و فرصت ها صنعت اسب و اسبدوانی است.