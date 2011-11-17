واحد دانشگاه آزاد اسلامی ضیاء آباد تاکستان افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر، روز پنجشنبه در مراسمی با حضور امیرطاهرخانی نماینده مردم تاکستان در مجلس شورای اسلامی و مسئولان استانی فعالیت واحد دانشگاه آزاد اسلامی در شهر ضیاء آباد تاکستان آغاز شد.

این دانشگاه امسال در چهار رشته الکترونیک، تربیت بدنی، تعمیر خودرو و آموزش ابتدایی دانشجو می پذیرد.

مجوز راه اندازی 10 رشته تحصیلی برای این واحد دانشگاهی دریافت شده است.

امیرطاهرخانی نماینده مردم تاکستان در مجلس شورای اسلامی در مراسم آغاز به کار این واحد دانشگاهی گفت: ایجاد و توسعه مراکز علمی در پیشرفت اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی کشور تاثیرگذار است.

وی افزود: تاسیس دانشگاه در شهرها و بخشهای مختلف کشور زمینه تحصیل آسان با هزینه کم را فراهم کرده و توزیع عادلانه تحصیلات عالی در استان بخوبی فراهم شده است.

طاهرخانی یادآورشد: راه اندازی دانشگاه آزاد در ضیاء آباد نقش مهمی در ارتقاء سطح فکری مردم و جوانان این منطقه دارد.

