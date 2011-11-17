رسانه های مازندران هیچ پرونده ای در محاکم قضایی ندارند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام عباس علی ابراهیمی بعداز ظهر پنجشنبه در همایش مدیران مسئول نشریات، خبرگزاریها و نشریات کثیرالانتشار مازندران در باشگاه برق ساری افزود: فعالیت و کارکرد رسانه های استان در عرصه های مختلف مناسب بوده و نیازمند حمایت از این فعالان رسانه ای است.

وی اظهار داشت: از عدم حضور برخی مدیران مسئول که در این همایش حضور نیافته و نوعی بی احترامی به حاضران کرده گله مند بوده و این افراد دلیل نیامدن خود را اطلاع رسانی کنند.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی مازندران با اشاره به اینکه بخش اعظمی از رسانه های استان صورت خود را با سیلی سرخ کرده و آبرو خواه هستند، تصریح کرد: به منظور حمایت از فعالان رسانه ای استان، مقرر شد استاندار مازندران 250 میلیون تومان به فعالان این حوزه اختصاص دهد.

ابراهیمی با بیان اینکه رسانه ها باید برنامه محوری و به روز بودن را به مدیران استان القاء کنند، یادآور شد: رسانه ها نباید با نگرش انتفاعی فعالیت کنند که اگر این طور باشد صرفا کج فهمی به فعالیت مقدس رسانه ای است.

وی با تاکید بر پرداختن بیشتر رسانه های استان به مقولات بیداری اسلامی، نماز، عفاف و حجاب، جوانان و ورزش در مطبوعه مورد نظرشان، افزود: رسانه ها باید در آستانه انتخابات پیش روی مجلس شورای اسلامی، زمینه حضور حداکثری را برای مردم فراهم آورند.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی مازندران گفت: رعایت قانون مطبوعات و ارتقاء کیفی نشریات باید در سرلوحه فعالیت مدیران مسئول قرار گیرد.

مازندران دارای بیش از 400 فعال مطبوعاتی است.