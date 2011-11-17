به گزارش خبرنگار مهر، در حالی که دیدار تیم‌های فوتبال صبای قم و استقلال تهران از هفته سیزدهم از دور رفت مسابقات یازدهمین دوره لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های کشور عصر شنبه آینده در قم برگزار می‌شود، با نظر عبدالله ویسی بازیکنان صبای قم بر خلاف بازی‌های قبل که شب پیش از بازی وارد قم می‌شدند و تنها یک جلسه تمرین می‌کردند، برای دیدار با استقلال دو بار

در ورزشگاه یادگار امام تمرین خواهند کرد.



بر این اساس بازیکنان تیم فوتبال صبا امروز نخستین تمرین خود را در زمین چمن ورزشگاه محل برگزاری بازی‌ روز شنبه انجام دادند و عصر روز جمعه نیز بار دیگر در این ورزشگاه آخرین تاکتیک‌های بازی مقابل استقلال را مرور و تمرین می‌کنند.



چهار بار پیروزی صبا در دیدارهای خانگی



شاگردان عبدالله ویسی در حالی روز شنبه در هفتمین بازی خانگی خود در نیم فصل نخست لیگ یازدهم فوتبال باشگاه‌های کشور مقابل تیم صدرنشین رده بندی لیگ برتر یعنی استقلال تهران به میدان می‌روند که پیش از این شش بار در خانه بازی کرده‌اند و چهار برد، یک تساوی و یک باخت برای آنها رقم خورده است.



تساوی با سپاهان اصفهان در نخستین بازی خانگی



سومین تیم جدول رده بندی لیگ برتر در هفته نخست رقابت‌ها در ورزشگاه 15 هزار نفری یادگار امام شهر قم میزبان قهرمان فصل گذشته لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های کشور بودند و در پایان 90 دقیقه رقابت با فولاد مبارکه سپاهان نتیجه‌ای بهتر از تساوی بدون گل کسب نکرد.



برتری شاگردن ویسی مقابل سایپا البرز در هفته چهارم



این در حالی است که صبایی‌ها در دومین بازی خانگی خود در نیم فصل نخست لیگ برتر این فصل در قم به مصاف تیم فوتبال سایپا البرز رفتند و در پایان موفق شدند میهمان خود را با نتیجه پر گل و سنگین سه بر صفر شکست داده و به سه امتیاز بازی دست یابند.



عبور استقلال از ملوان در هفته ششم



سومین بازی خانگی تیم فوتبال صبای قم در ورزشگاه 15 هزار نفری یادگار امام شهر مقدس قم در رقابت با تیم فوتبال ملوان بندر انزلی و شاگردان فرهاد پورغلامی برگزار شد که صبایی‌ها در پایان دیداری کم گل با تنها گل خود که توسط مرتضی کاشی از روی نقطه پنالتی به ثمر رسید.



پیروزی صبای قم در مصاف با شاگردان جلالی



شگفتی ساز مسابقات لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های کشور در چهارمین بازی خانگی خود مقابل تیم فوتبال فولاد خوزستان تیم بحران زده مجید جلالی باز هم با یک گل به برتری رسید که این گل را پژمان شاهپری مهاجم جوان صبا در ثانیه 30 بازی به ثمر رساند.



نخستین باخت خانگی صبا مقابل ذوب آهن



با این حال موفقیت‌های تیم فوتبال صبای قم در دیدارهای خانگی در هفته دهم و در پنجمین بازی در ورزشگاه یادگار امام قم قطع شد و طی آن شاگردان ویسی تیم سوم جدول لیگ برتر فوتبال در دیداری که در حضور تماشاگران قمی برگزار شد، یک بر صفر مغلوب نایب قهرمان سال 2010 لیگ قهرمانان آسیا یعنی ذوب آهن اصفهان شدند.



برتری مقابل شهرداری تبریز در ششمین بازی خانگی



دومین تیم 25 امتیازی لیگ برتر تا پایان هفته دوازدهم برای جا نماندن از استقلال و نفت تهران در آخرین بازی خانگی خود در ورزشگاه یادگار امام قم برابر شهرداری تبریز به میدان رفت و موفق شد میهمان تبریزی خود را با نتیجه پر گل سه بر یک شکست دهد.



در جدول لیگ برتر هم اکنون استقلال تهران با کسب 26 امتیاز در صدر قرار دارد و جدی‌ترین تعقیب کننده‌های این تیم نفت تهران و صبای قم هستند که هر دو تیم 25 امتیاز و در مکان‌های دوم و سوم قرار دارند.

